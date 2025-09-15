Lilli Gruber riparte con Otto e Mezzo e invita Giorgia Meloni in trasmissione, la provocazione alla premier

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lilli Gruber punzecchia Giorgia Meloni nel giorno in cui ritorna in onda “Otto e Mezzo“. La giornalista critica la premier per il rifiuto del confronto e per le esternazioni legate all’omicidio Kirk. Nell’intervista, Gruber ha accusato Meloni di seguire in modo acritico il presidente americano Donald Trump, un leader definito fra le righe “pericoloso”.

Lilli Gruber, torna “Otto e Mezzo”

Lunedì 15 settembre riparte “Otto e mezzo” con Lilli Gruber, che in un’intervista al Corriere della Sera ha rivolto le sue attenzioni su Giorgia Meloni.

La premier, come sottolineato da Gruber, un tempo partecipava con frequenza alla trasmissione – prima di arrivare a Palazzo Chigi – e ora ha ricevuto un “provocatorio” invito in studio a La7.

Lilli Gruber ha bacchettato Giorgia Meloni per l’appoggio “acritico” a Donald Trump

“Per lei le porte sono sempre aperte” ha annunciato la giornalista. “Ricordo una Giorgia Meloni giovane leader della destra che, con il suo piglio spavaldo e aggressivo, non temeva di rispondere alle critiche. Oggi cosa le fa tanta paura? Chiunque la consigli su questo fronte, la consiglia male” ha attaccato.

“Il rifiuto del confronto è un segnale di debolezza. È per questo che anche da noi vengono attaccati e delegittimati sistematicamente i poteri di controllo, dai giornalisti alla giustizia”.

Il giudizio su Giorgia Meloni

La giornalista ha contestato inoltre le accuse di Meloni in merito all’omicidio di Charlie Kirk, quando la premier ha parlato di presunte “feste” politiche per la tragedia.

“Intanto, la Meloni dovrebbe dire con chiarezza chi, in ambito politico, avrebbe ‘festeggiato’ l’omicidio di Kirk” ha dichiarato Gruber. “Nessuno, ci risulta. Le sue accuse sono generiche, infondate e strumentali, e servono solo a generare quell’odio e quella tensione che dice di voler combattere”.

Se il presente del governo dice stabilità – almeno secondo i sondaggi – per la giornalista il cielo della maggioranza non è del tutto sereno. “Ha anche molte divisioni, a partire dalla questione dei candidati alle regionali. E la tornata di referendum sarà sicuramente insidiosa per una leader che ha così tanto personalizzato l’immagine del governo”.

Il monito su Donald Trump

Per quanto riguarda il presidente americano Donald Trump, secondo Gruber la premier dovrebbe osservare “maggior cautela” nel seguirlo “acriticamente”.

“Trump corrode la democrazia americana, delegittima le organizzazioni che garantiscono il diritto internazionale, fa valere il diritto della forza invece della forza del diritto, destabilizza l’economia mondiale” ha aggiunto.

“Inoltre utilizza in modo scientifico la menzogna come unico registro di comunicazione. Non è una ‘simpatica canaglia’, è un leader sempre più autocratico, figura che l’Occidente pensava di avere archiviato per sempre”.