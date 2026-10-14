Lilli Gruber striglia Schlein e Conte, "richieste assurde in pubblico, si riuniscano in una stanza"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lilli Gruber ha bacchettato in diretta Elly Schlein e Giuseppe Conte sul caso Renzi. A Otto e mezzo, il 13 ottobre, la conduttrice ha giudicato “assurde” le richieste del leader M5S alla segretaria del Pd, tanto più perché fatte in pubblico, e ha suggerito ai due di chiarirsi nelle “segrete stanze”. Sullo sfondo c’è un sondaggio Swg che premia il campo largo solo con il centro.

Lilli Gruber su Schlein e Conte, la stoccata a Otto e mezzo

Lilli Gruber è partita da una domanda secca, chiedendo se il centrosinistra vinca al centro o con il centro e la sinistra insieme.

Sul veto di Conte a Matteo Renzi la sua posizione è stata netta: certe condizioni, ha spiegato, si trattano a porte chiuse, e metterle in piazza le rende ancora più difficili da digerire.

In studio c’era lo storico dell’arte Tomaso Montanari, che ha contestato la lettura dei sondaggi sostenendo che l’elettorato di sinistra sceso in piazza per Gaza non voterebbe mai una coalizione con Renzi.

La replica della Gruber è stata asciutta: “Sì, poi perde, ma pazienza”.

Conte, Schlein e Renzi: cosa è successo prima della puntata

La frecciata di Gruber arriva dopo un fine settimana di tensioni nel campo largo.

L’11 ottobre, al Festival di Fanpage, Conte ha negato di voler porre veti personali ma ha chiesto garanzie al Pd: “Le garanzie le deve dare chi in questo momento ritiene che Renzi sia essenziale per questo progetto politico”.

Il motivo, ha spiegato, è che “Renzi mi depotenzia sul piano elettorale, la mia comunità soffre questa presenza”.

La risposta della segretaria dem è stata immediata: “C’è un’unica garanzia che posso dare, che non si rifaranno gli errori del 2022”.

Il giorno dopo, a Potenza, Conte è tornato sul punto accusando Renzi di aver fatto “una politica corsara, facendo cadere un governo in piena pandemia”.

Schlein e Conte alla prova del sondaggio Swg

Sullo sfondo ci sono i numeri del sondaggio Swg per il Tg La7 dello stesso 13 ottobre, citato dalla Gruber in trasmissione.

Sommando Pd, M5S e Avs il centrosinistra si ferma al 39,7%, sotto il 41,4% del centrodestra.

Con Italia viva e +Europa arriverebbe al 43,7%, con un vantaggio di oltre 2 punti.

Si tratta però di una somma aritmetica, perché l’istituto non ha rilevato le coalizioni.

È proprio su quei due punti, e su chi debba pagarne il prezzo politico, che Schlein e Conte continuano a non trovare l’accordo.