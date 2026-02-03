Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026, sarà sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Lillo Petrolo sul palco del Festival di Sanremo venerdì 27 febbraio. Non è ancora una notizia ufficiale ma un’indiscrezione che avrebbe trovato diverse conferme. L’attore e comico romano, dunque, dovrebbe essere il co-conduttore della penultima serata, quella dedicata alla cover e ai duetti, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini.

Chi partecipa a Sanremo 2026

Si delinea dunque sempre di più la formazione completa dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

Dopo i nomi dei cantanti in gara, il 12 gennaio era arrivato l’annuncio della presenza di Laura Pausini come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte e cinque le serate.

Poi è stata svelata la serata dei duetti e delle cover e infine i co-conduttori delle prime due serate, Can Yaman e Achille Lauro.

Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026

Ora arriva un’indiscrezione, lanciata da Cinemotore e confermata da Adnkronos, oltre che da ambienti dello spettacolo.

Lillo Petrolo sarà co-conduttore venerdì 27 febbraio, proprio in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

Pare che i dettagli non siano ancora stati definiti ma la presenza dell’attore romano porterebbe ironia e comicità nella serata che, più di tutte, per come è strutturata risulta più frizzante e divertente anche per gli artisti, alle prese con esibizioni inedite.

Con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover

I dettagli della serata dedicata alle cover, da tempo un grande e apprezzatissimo classico della kermesse sanremese, sono stati svelati il 31 gennaio.

E sono arrivati anche nomi inaspettati, come l’attore Claudio Santamaria (che si esibirà con Malika Ayane), la giornalista Francesca Fagnani (pronta a cantare con Fulminacci), Belen Rodriguez (in scaletta al fianco di Samurai Jay) e grandi artisti pronti al ritorno all’Ariston, come Morgan, Michele Zarrillo e Fiorella Mannoia.

Previsto inoltre un omaggio a Ornella Vanoni, grazie all’omaggio di Patty Pravo che canterà Ti lascio una canzone con Timofej Andrijashenko.