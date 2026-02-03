Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026, sarà sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover
Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026: l'attore e comico romano porterà sul palco ironia e leggerezza nell'attesissima serata dei duetti
Lillo Petrolo sul palco del Festival di Sanremo venerdì 27 febbraio. Non è ancora una notizia ufficiale ma un’indiscrezione che avrebbe trovato diverse conferme. L’attore e comico romano, dunque, dovrebbe essere il co-conduttore della penultima serata, quella dedicata alla cover e ai duetti, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini.
Chi partecipa a Sanremo 2026
Si delinea dunque sempre di più la formazione completa dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo.
Dopo i nomi dei cantanti in gara, il 12 gennaio era arrivato l’annuncio della presenza di Laura Pausini come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte e cinque le serate.
Poi è stata svelata la serata dei duetti e delle cover e infine i co-conduttori delle prime due serate, Can Yaman e Achille Lauro.
Lillo Petrolo co-conduttore a Sanremo 2026
Ora arriva un’indiscrezione, lanciata da Cinemotore e confermata da Adnkronos, oltre che da ambienti dello spettacolo.
Lillo Petrolo sarà co-conduttore venerdì 27 febbraio, proprio in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.
Pare che i dettagli non siano ancora stati definiti ma la presenza dell’attore romano porterebbe ironia e comicità nella serata che, più di tutte, per come è strutturata risulta più frizzante e divertente anche per gli artisti, alle prese con esibizioni inedite.
Con Carlo Conti e Laura Pausini nella serata cover
I dettagli della serata dedicata alle cover, da tempo un grande e apprezzatissimo classico della kermesse sanremese, sono stati svelati il 31 gennaio.
E sono arrivati anche nomi inaspettati, come l’attore Claudio Santamaria (che si esibirà con Malika Ayane), la giornalista Francesca Fagnani (pronta a cantare con Fulminacci), Belen Rodriguez (in scaletta al fianco di Samurai Jay) e grandi artisti pronti al ritorno all’Ariston, come Morgan, Michele Zarrillo e Fiorella Mannoia.
Previsto inoltre un omaggio a Ornella Vanoni, grazie all’omaggio di Patty Pravo che canterà Ti lascio una canzone con Timofej Andrijashenko.