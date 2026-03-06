Lily Allen denuncia i tradimenti di David Harbour di Stranger Things col revenge dress, cos'è e cosa ha fatto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ora Lily Allen canta la sua vendetta lasciando parlare il suo corpo. La cantante è salita sul palco della Glasgow Royal Concert Hall con un abito d’eccezione: sul tessuto erano impresse le stampe degli scontrini e delle ricevute di pagamento dei regali che l’ex marito David Harbour faceva alla sua amante. Con il suo revenge dress la popstar ha conquistato i social. Harbour, ricordiamo, è arrivato al successo con il suo ruolo di Jim Hopper della fortunata serie Stranger Things.

La vendetta di Lily Allen contro David Harbour

Il 3 marzo 2026 il tour West End Girl di Lily Allen è partito da Glasgow con lo show alla Glasgow Royal Concert Hall. Tra i tanti cambi d’abito, la popstar ha sfoggiato un outfit che ha spiazzato i fan e i social.

Sul tessuto erano stampate le ricevute di pagamento e gli scontrini dei regali che l’ex marito, l’attore David Harbour, faceva alla sua amante.

Il matrimonio tra l’artista e il noto interprete dello sceriffo Jim Hopper di Stranger Things si è interrotto nel 2024, probabilmente proprio a causa dei tradimenti dell’attore.

Sul revenge dress sono visibili alcuni dettagli: Harbour avrebbe acquistato una borsa Chanel del valore di più di 11 mila dollari, e avrebbe speso più di 500 dollari in un ristorante di lusso, il Velvet Room.

Un po’ di storia: il revenge dress di Lady Diana

Quella dei revenge dress è una lunga storia. Nella memoria collettiva, per esempio, domina quello indossato da Lady Diana il 29 giugno 1994. Il marito Carlo, oggi Re Carlo III, in quel giorno annunciò pubblicamente i suoi tradimenti con Camilla Parker-Bowles. La loro relazione clandestina durava dal 1986.

Quella sera Diana si presentò alla Serpentine Gallery di Londra per un evento pubblico indossando un abito nero, sopra le ginocchia, scollato e con la schiena scoperta.

Le accuse di molestie di Millie Bobby Brown

Poco prima dell’uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things l’attrice Millie Bobby Brown, nota per il ruolo di Undici, ha accusato lo stesso attore di molestie e maltrattamenti sul set.

Il Daily Mail aveva parlato di “pagine e pagine di accuse” in cui Brown parlava anche di bullismo. Come ricorda Ansa, queste accuse erano venute fuori quasi in corrispondenza dell’album West End Girls di Lily Allen.