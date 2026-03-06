NOTIZIE
Temi Caldi:

Lily Allen denuncia i tradimenti di David Harbour di Stranger Things col revenge dress, cos'è e cosa ha fatto

La cantante Lily Allen si vendica dei tradimenti dell'ex marito David Harbour e indossa un revenge dress sul palco: di cosa si tratta

Pubblicato:

luca mastinu

Luca Mastinu

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ora Lily Allen canta la sua vendetta lasciando parlare il suo corpo. La cantante è salita sul palco della Glasgow Royal Concert Hall con un abito d’eccezione: sul tessuto erano impresse le stampe degli scontrini e delle ricevute di pagamento dei regali che l’ex marito David Harbour faceva alla sua amante. Con il suo revenge dress la popstar ha conquistato i social. Harbour, ricordiamo, è arrivato al successo con il suo ruolo di Jim Hopper della fortunata serie Stranger Things.

La vendetta di Lily Allen contro David Harbour

Il 3 marzo 2026 il tour West End Girl di Lily Allen è partito da Glasgow con lo show alla Glasgow Royal Concert Hall. Tra i tanti cambi d’abito, la popstar ha sfoggiato un outfit che ha spiazzato i fan e i social.

Sul tessuto erano stampate le ricevute di pagamento e gli scontrini dei regali che l’ex marito, l’attore David Harbour, faceva alla sua amante.

Il matrimonio tra l’artista e il noto interprete dello sceriffo Jim Hopper di Stranger Things si è interrotto nel 2024, probabilmente proprio a causa dei tradimenti dell’attore.

Sul revenge dress sono visibili alcuni dettagli: Harbour avrebbe acquistato una borsa Chanel del valore di più di 11 mila dollari, e avrebbe speso più di 500 dollari in un ristorante di lusso, il Velvet Room.

Un po’ di storia: il revenge dress di Lady Diana

Quella dei revenge dress è una lunga storia. Nella memoria collettiva, per esempio, domina quello indossato da Lady Diana il 29 giugno 1994. Il marito Carlo, oggi Re Carlo III, in quel giorno annunciò pubblicamente i suoi tradimenti con Camilla Parker-Bowles. La loro relazione clandestina durava dal 1986.

Quella sera Diana si presentò alla Serpentine Gallery di Londra per un evento pubblico indossando un abito nero, sopra le ginocchia, scollato e con la schiena scoperta.

Le accuse di molestie di Millie Bobby Brown

Poco prima dell’uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things l’attrice Millie Bobby Brown, nota per il ruolo di Undici, ha accusato lo stesso attore di molestiemaltrattamenti sul set.

Il Daily Mail aveva parlato di “pagine e pagine di accuse” in cui Brown parlava anche di bullismo. Come ricorda Ansa, queste accuse erano venute fuori quasi in corrispondenza dell’album West End Girls di Lily Allen.

lily-allen-david-harbour-stranger-things-revenge-dress ANSA

Leggi anche

Ford

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo