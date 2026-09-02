Linda Pani, la "Professoressa" lascia "L'Eredità": verso un impegno da lunedì a venerdì a Radio 105

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Linda Pani lascia “L’Eredità“. La “Professoressa” del noto quiz show quotidiano su Rai 1 ha confermato che non sarà presente nella prossima edizione del programma condotto da Marco Liorni. Nessun licenziamento o litigio con la produzione, la conduttrice ha scelto di lasciare il ruolo per altri impegni lavorativi a Radio 105.

Linda Pani lascia “L’Eredità”

La notizia circolava da tempo ma ora a confermarla è stata la diretta interessata: Linda Pani non sarà più una delle due “Professoresse” de “L’Eredità”. Si tratta di una scelta professionale da parte dell’attrice e conduttrice impegnata dal lunedì a venerdì a Radio 105 e che quindi aveva difficoltà a far incastrare entrambi i suoi impegni.

In un paio di video pubblicati sui suoi social, Linda ha chiarito la situazione, spiegato i motivi della sua scelta e invitato i suoi fan, amareggiati per non poterla più seguire nel fortunato quiz televisivo, a non prendersela con la Rai perché non è stata l’azienda a decidere di escluderla dalla prossima stagione del programma.

Perché la “Professoressa” non ci sarà nel programma Rai

“Dato che sono usciti tanti titoli di giornale e tanti commenti su questa cosa, vi dico: no, non è stata la Rai a licenziarmi, non è stata una scelta della Rai. È stata una scelta mia”, comincia così il suo intervento. In esso spiega come la sua presenza su Radio 105 cambierà e passerà da un appuntamento che la vedeva impegnata solo il sabato e la domenica mattina a un impegno ben più gravoso, dal lunedì al venerdì.

La promozione da un lato l’ha resa “felice e gratificata” ma dall’altro le ha imposto una scelta difficile. “C’era un’incompatibilità di ritmi. Non potevo essere in due posti contemporaneamente, in due città diverse contemporaneamente, tra l’altro in onda nello stesso momento. Era proprio impossibile”, ha aggiunto.

Linda Pani, dunque, saluta il preserale di Rai 1 e lo staff che lavora davanti e dietro alle telecamere che lei stessa descrive come “una grandissima palestra, una grandissima scuola e soprattutto una grandissima famiglia”. Invita, inoltre, a non dare colpe all’azienda: “Non prendetevela con la Rai, non è colpa loro ma mia, però non prendetevela con me lo stesso”. In conclusione, poi, ci tiene a specificare che il suo non è un addio ma “un arrivederci. Non vi libererete tanto facilmente di me”, chiosa scherzando.

Chi è Linda Pani e chi ci sarà al suo posto

Veneziana, ventisettenne, Linda Pani è stata eletta Miss Social a Miss Italia 2017, è una delle voci di Radio 105 e ha recitato nella serie televisiva “Luce dei tuoi occhi”. Era all’Eredità dal 2024.

La nuova stagione del programma partirà il 19 ottobre nella consueta fascia oraria delle 18.45 e presenterà quindi due nuovi volti ad affiancare il confermato conduttore Marco Liorni. Oltre a Linda Pani, infatti, non ci sarà neanche Greta Zuccarello, l’altra “Professoressa”, ormai diventata un volto familiare per i tanti appassionati del programma. Le due, molto amiche e molto affiatate tra loro, sono state protagoniste anche dell’edizione “Summer” del programma. Secondo “Chi”, Greta sarà protagonista di alcuni appuntamenti speciali in prima serata già previsti per la prossima stagione televisiva.

Non si tratta comunque di una novità, anzi, periodicamente la trasmissione rinnova il corpo di ballo e punta su volti nuovi. Negli scorsi mesi, sul portale Rai Casting, la produzione aveva pubblicato l’annuncio per la selezione delle nuove “Professoresse”, specificando di cercare due ragazze di età compresa tra 22 e 29 anni, dotate di spiccata attitudine al ballo, ottima presenza scenica e una buona dizione. Sempre secondo quanto riportato da “Chi”, alla fine la scelta sarebbe ricaduta su Gabriele Riccio e Amedeo Monzo, i due ballerini-professori già protagonisti della versione estiva del quiz.