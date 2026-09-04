Lindsay Clancy, giuria non trova verdetto e il giudice dichiara l'annullamento: il processo che divide gli Usa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il caso di Lindsay Clancy, 36 anni, sta spaccando l’opinione pubblica negli Stati Uniti d’America. La donna è a processo per aver ucciso i suoi tre figli piccoli, strangolandoli con delle fasce elastiche. Dopo aver tolto la vita a Cora, 5 anni, Dawson, 3 anni, e Callan, di 8 mesi, si sarebbe autoinflitta ferite da taglio, gettandosi dal secondo piano della sua abitazione nel tentativo di suicidarsi. È rimasta paralizzata. Le azioni sarebbero state compiute a causa di una forte depressione post-partum. Ed è su questo punto che ruota l’intero processo.

Lindsay Clancy: il caso che sta spaccando l’opinione pubblica negli Usa

Il giudice William Sullivan ha dichiarato nullo il processo a carico di Lindsay Clancy. La decisione è arrivata dopo che la giuria, al termine di sette giorni di deliberazioni, non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime. Secondo la difesa, la tragedia si sarebbe consumata mentre Clancy era affetta da una grave forma di psicosi post-partum.

Sullivan, come ricostruito dalla testata Internazionale, ha reso nota la propria intenzione di dichiarare nullo il processo dopo aver ricevuto una terza comunicazione dalla giuria, formata da 12 persone. Il procedimento, durato quasi sei settimane e trasmesso in tv, ha riacceso il dibattito sulla salute mentale delle donne dopo il parto e sulle modalità con cui il sistema giudiziario affronta i casi in cui una madre uccide i propri figli.

Clancy è accusata di aver strangolato nel gennaio 2023 i suoi tre bambini nel seminterrato della sua abitazione, a Duxbury, comune della contea di Plymouth, nello stato del Massachusetts. Dopo aver ucciso i tre piccoli si sarebbe ferita e sarebbe poi precipitata da una finestra del secondo piano, riportando una paralisi.

L’avvocato di Clancy ha chiesto l’assoluzione

Il suo legale, Kevin Reddington, ha chiesto l’assoluzione per incapacità di intendere e di volere, affermando che Clancy sarebbe una madre amorevole vittima, però, di un episodio di psicosi.

L’accusa la pensa in maniera differente e sostiene che la donna avesse pianificato le uccisioni e sapesse che cosa stava facendo. Per corroborare tale tesi, i pubblici ministeri hanno ricordato che Clancy aveva lavorato come infermiera in sala parto al Massachusetts General Hospital. Dunque, sempre secondo l’accusa, conosceva la gravità delle proprie azioni.

Uno psicologo chiamato a testimoniare ha riferito che Clancy aveva pianificato il suicidio e aveva tolto la vita ai figli perché convinta che, senza di lei, avrebbero sofferto.

E ancora, i pubblici ministeri hanno evidenziato che l’imputata, prima di compiere gli omicidi, aveva mandato il marito a comprare alimenti e farmaci.

La testimonianza del marito

Nel corso del processo, il marito di Clancy, Patrick, ha spiegato che la moglie, dopo la nascita del terzo figlio, aveva iniziato a manifestare problemi psicologici e che aveva assunto numerosi farmaci che le erano stati regolarmente prescritti.

La donna era stata poi ricoverata in un ospedale psichiatrico, da cui era stata dimessa poche settimane prima della tragedia. Una volta a casa, secondo Patrick, non aveva mostrato segnali che facessero pensare un epilogo così drammatico.

Il marito ha inoltre raccontato che quando era uscito di casa il giorno dei tre omicidi, la moglie appariva “normale”.

Il caso ha anche acceso il dibattito a livello politico: per la sinistra Clancy è l’emblema dei problemi femminili ignorati dalla società, per la destra è una donna lucida che dovrebbe essere punita.