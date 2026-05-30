Linea ferroviaria Verona - Brennero in tilt per "atto doloso", ritardi nel giorno della protesta ambientalista

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Disagi per migliaia di viaggiatori lungo una delle principali tratte europee. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un “atto doloso” sulla linea Verona-Brennero, proprio mentre una manifestazione ambinetalista in Austria blocca autostrada e viabilità al Passo del Brennero.

Linea ferroviaria Verona-Brennero in tilt

Giornata difficile per chi viaggia tra Italia e Austria. Il corridoio del Brennero, uno degli snodi strategici per il traffico ferroviario e stradale europeo, è stato interessato dBrennero in tilt tra sabotaggio alla linea ferroviaria e blocco stradale: ritardi, deviazioni e disagi per i viaggiatoria una doppia emergenza che ha causato pesanti ripercussioni sulla mobilità di turisti, pendolari e trasportatori.

Innanzitutto si è verificato un “atto doloso”, come riporta l’Agi, che ha danneggiato l’infrastruttura ferroviaria tra Peri e Dolcè, sulla linea Verona-Brennero.

Trenitalia ha comunicato che la circolazione dei treni è stata rallentata a causa dei danni provocati da ignoti lungo la tratta interessata.

Treni in ritardo, cosa è successo

I convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a un’ora, mentre alcuni treni già coinvolti nei rallentamenti hanno accumulato tempi di percorrenza superiori, arrivando fino a 100 minuti.

Non sono escluse cancellazioni e limitazioni di percorso per i servizi regionali.

Per ridurre i disagi ai passeggeri, sono stati attivati collegamenti sostitutivi con autobus sulle tratte più colpite. Tecnici e operatori sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea e consentire un graduale ritorno alla normalità.

Strade chiuse per la protesta ambientalista

La situazione è risultata particolarmente complessa anche per chi viaggiava su strada. Dalle ore centrali della giornata è infatti scattato il blocco del traffico al Passo del Brennero in attesa di una manifestazione autorizzata dalle autorità del Tirolo.

La protesta, organizzata nell’area di Matrei am Brenner, in Austria, si è svolta con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul crescente impatto ambientale del traffico pesante che attraversa quotidianamente la valle alpina.

Le chiusure hanno interessato non solo l’autostrada del Brennero, ma anche diverse arterie secondarie e alcuni accessi autostradali in Alto Adige.

Sono state chiuse le stazioni in direzione nord di Bressanone-Val Pusteria, Bressanone zona industriale e Chiusa-Val Gardena. Restrizioni sono state applicate anche al traffico pesante lungo la Val Pusteria e la Val Venosta.

I motivi della protesta

Alla base della protesta vi è il crescente malcontento delle comunità locali per il continuo aumento del traffico merci attraverso il Brennero.

Secondo i dati diffusi dall’organizzazione austriaca per la mobilità VCOe, nel corso dell’ultimo anno oltre 2,4 milioni di camion hanno attraversato il valico alpino, un numero che rappresenta quasi il triplo rispetto a quello registrato nel 1991.

“Vogliamo mandare un messaggio chiaro a Bruxelles e al governo federale di Vienna”, ha dichiarato Karl Muehlsteiger, sindaco di Gries am Brenner e promotore dell’iniziativa.

Il primo cittadino ha denunciato una situazione definita ormai insostenibile per i residenti, costretti a convivere quotidianamente con rumore, inquinamento atmosferico e traffico intenso. Il tema del transito dei mezzi pesanti al Brennero è da anni al centro di un confronto tra Austria e istituzioni europee.