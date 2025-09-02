Linkem down oggi 2 settembre 2025, problemi di connessione e Wi-Fi ko in tutta Italia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il provider di connessione in banda larga Linkem sta avendo problemi in tutta Italia. La connessione, che arriva a moltissime case, risulta completamente assente. Anche il servizio clienti sembra essere in difficoltà, mentre l’azienda non ha comunicato quale sia stato il problema o se sia in via di risoluzione.

Problemi a Linkem dalla mattinata

Fin dalla prima mattinata del 2 settembre 2025 gli utenti del provider di connessione internet in banda larga Linkem hanno iniziato a segnalare gravi malfunzionamenti sulla linea.

La connessione di casa risulta completamente inutilizzabile. Le segnalazioni provengono da tutte le maggiori città d’Italia, anche se la situazione sembra essere leggermente migliore nel Nord, rispetto al Sud.

123RF Modem

Secondo i dati raccolti dal sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti in casi di problemi tecnici con servizi internet o siti, per tutta la mattinata i problemi sono rimasti gravi ma stabili.

Situazione in miglioramento nel pomeriggio

Il picco delle segnalazioni è arrivato poco prima delle 15, quando in pochi minuti sono arrivate al sito Downdetector quasi 900 lamentele degli utenti di Linkem, impossibilitati a utilizzare internet da casa.

Dalle 15 in poi però sembra che la situazione sia andata migliorando rapidamente, per poi stabilizzarsi. Le segnalazioni dei clienti del provider sono progressivamente calate nonostante l’arrivo delle ore serali, in cui l’utilizzo della connessione di casa è maggiore.

Questo, insieme ai post sui social di molti clienti Linkem, suggerisce che il problema sia in via di risoluzione, anche se non completamente superato.

Nessuna comunicazione dall’azienda

È complesso capire quale sia lo stato di avanzamento delle operazioni di risoluzione del problema avuto da Linkem perché l’azienda non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale durante tutta la giornata su cosa sia accaduto alla propria rete internet.

Secondo quanto riporta il sito Wired, anche il servizio clienti della società era complesso da contattare, con diverse chiamate che sarebbero state lasciate senza alcuna risposta da parte degli operatori.

Linkem è molto diffusa in Italia soprattutto nelle zone dove la connessione via cavo non arriva, essendo diffusa attraverso una tecnologia wireless. Il suo lavoro è quindi fondamentale per permettere anche agli utenti dei comuni con una rete non aggiornata di avere internet a banda larga.