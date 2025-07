Lino Banfi e i debiti prima del successo: "Stavo per accettare un posto in banca da usciere"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lino Banfi compie 89 anni e con una carriera lunga una vita torna in scena il 7 settembre al Todi Festival con la conversazione/spettacolo Passaggi a Livello. In contemporanea l’attore pugliese sta anche girando il film di Natale di Pio e Amedeo. In perfetta forma, con una memoria di un 40enne secondo i medici. In una lunga intervista ha rivelato anche aneddoti sulla sua vita privata, compresa la proposta di fare da palo durante una rapina e le difficoltà economiche, coi debiti che lo stavano spingendo ad accettare un posto in banca da usciere prima del grande successo. Decisiva la frenata della moglie Lucia.

Lino Banfi e l’incontro con Totò

Lino Banfi in una chiacchierata con Pino Strabioli riportata dal Corriere della Sera ricorda i difficili inizi di una carriera diventata di successo. Gli inizi con l’avanspettacolo, una buona scuola con l’approvazione di Totò che gli consigliò anche di cambiare nome.

Il vero nome di Lino Banfi è Pasquale Zagaria e prima dell’incontro con Antonio De Curtis era già cambiato in Lino Zaga. Il suo nome d’arte divenne quello con cui è diventato famoso uscí fuori da un registro di classe del suo impresario, che era anche maestro elementare.

IPA Lino Banfi e la figlia Rosanna a Ballando con le Stelle

Una rapina mancata

“Tanta fame” è l’altra faccia della medaglia della gavetta. Lino Banfi non dimenticherà mai le notti con i barboni alle stazioni ferroviarie, le stanze non affittate a Milano perché meridionale, la parentesi da parcheggiatore abusivo.

Nonno Libero, come lo chiamano ancora i fan dopo lo storico successo di Un Medico In Famiglia, ha avuto anche una proposta che avrebbe potuto portarlo sulla cattiva strada. “Una banda di ladruncoli mi voleva ingaggiare come complice per una rapina”. L’attore pugliese avrebbe dovuto fare da palo fischiettando ” ‘O Sole mio” se fosse arrivata la polizia, ma aveva troppa paura.

Lino Banfi e un passato da usciere mancato

Il momento più difficile della carriera di Lino Banfi è stata quando decise di abbandonare il palcoscenico perché guadagnava troppo poco, era già sposato e voleva tutelare la sua famiglia. “Un amico di mio padre poteva farmi fare l’usciere in una banca e stavo per accettare” ad impedirglielo la compianta moglie Lucia che gli disse di non sopportare l’idea di avere un marito infelice.

La donna lo convinse con una frase forte che l’attore pugliese spesso ricorda con affetto “i debiti ce li abbiamo, ce li avremo, tu continua a fare l’artista”.

La gelosia della moglie Lucia

Oltre all’usciere, Lino Banfi avrebbe potuto fare anche il chirurgo, ancora una sua passione visto che ha assistito al parto della moglie quando nacque la loro figlia Rosanna.

Una delle curiosità del pubblico su Pasquale Zagaria è sempre stato il suo rapporto con le attrici con cui ha lavorato agli iconici film della commedia sexy all’italiana. La moglie non era gelosa a detta dell’artista ma guardando certe scene Lucia commentava tagliente “loro guardavano, ma tu… toccavi…”