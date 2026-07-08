Lino Banfi e il rapporto con Papa Francesco, il racconto sulla richiesta della moglie: "Morire insieme"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Visto che vai dal Papa, chiedigli se può farci morire insieme, perché uno senza l’altro non reggerebbe”, le parole della moglie di Lino Banfi dopo aver saputo che il marito avrebbe incontrato Papa Francesco. A raccontato è stato lo stesso attore durante un’intervista all’Italian Global Series.

La richiesta a Papa Francesco

Come riporta l’ANSA, Lino Banfi ha rivelato anche la risposta di Papa Francesco.

“Magari avessi questo potere. La mia benedizione ce l’avete, pregate per me”, disse il Pontefice.

L’attore ha raccontato che da quel momento nacque un rapporto di amicizia fino ad un’altra richiesta insolita.

“Gli dissi che avevo bisogno di un Oscar e che l’unico premio che poteva darmi era una foto a braccetto con il Papa. Si alzò, prese il bastone e facemmo quella foto. Quando se n’è andato ho sentito la mancanza come fosse un parente”, le parole di Lino Banfi.

Lino Banfi, la storia con la moglie Lucia

In un’intervista al Corriere della Sera, poco prima della scomparsa della moglie, Lino Banfi raccontò la loro storia.

“A 17 anni decisi di seguire una compagnia teatrale. Lucia rimase a Canosa. Ogni tanto ci scambiavamo una lettera. Lei mi mandava qualche soldo. Era parrucchiera e io avevo sempre bisogno di quattrini. A Milano facevo una vita miserabile”.

Dopo il matrimonio, Lucia divenne fondamentale per la carriera di Lino Banfi.

“La notte prima di un colloquio per un lavoro in banca, io e Lucia restammo svegli fino alle tre di notte. Sentendomi rassegnato, lei mi prese la mano e disse: “Non mi va di avere accanto un marito triste con un lavoro che non vuole fare. Continua il tuo percorso d’artista!””.

Lino Banfi spiegò che non era stato facile sentirselo dire da una donna che aveva passato tanto per poter stare con lui.

Il ritorno di Un medico in famiglia

All’Italian Global Series, Lino Banfi è tornato a parlare del possibile ritorno di Un medico in famiglia.

“Io dico sempre: facciamo un’ultima stagione di cinque puntate, non di più, che sia l’addio della famiglia Martini”, l’appello dell’attore.

“Sarebbe bellissimo far vedere una famiglia contemporanea, affrontare temi come l’omosessualità restando però fedeli allo spirito della serie”, ha spiegato.