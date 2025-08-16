Lino Banfi e la crema contro i dolori, truffa deepfake usa l'intelligenza artificiale per clonare voce e volto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Qualcuno ha sfruttato la voce e il volto di Lino Banfi per mettere a segno l’ennesima truffa online: in un video diffuso sui social, l’attore pugliese appare mentre sponsorizza una presunta crema miracolosa contro i dolori. In realtà si tratta di un falso: volto e voce sono stati ricreati con l’intelligenza artificiale per dare vita a quello che in gergo si definisce “deepfake“. È stato lo stesso attore a raccontare la vicenda, per prendere le distanze dai truffatori. La denuncia alle autorità è già stata fatta.

Lino Banfi e la crema contro i dolori, è una truffa

Una volta il prezzo del successo era quello di finire sulle copertine delle riviste. Oggi i personaggi famosi rischiano di essere clonati digitalmente al fine di essere sfruttati per truffare gli internauti.

“Ragazzi, un appello serio questa volta sta girando un video sui social con la faccia mia che non è la faccia mia, con la voce mia che non è la voce mia, che pubblicizza una crema, una crema che non esiste, contro i dolori“.

L’appello è stato pubblicato da Lino Banfi via Facebook. L’attore, che negli anni è stato anche testimonial di campagne contro le truffe agli anziani, ha annunciato di aver dato mandato al suo avvocato per intraprendere azioni legali, anche a livello internazionale.

L’appello di Lino Banfi

“Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpetrare un futile inganno“, ha accusato Banfi.

Poi l’appello a prestare attenzione: “Se trovate questo video segnalatelo subito e dite che non è vero. È nel vostro interesse e nel mio, se mi volete bene”.

Vip vittime di truffe online

Negli anni, sono molti i personaggi pubblici (cantanti, giornalisti, attori, eccetera) la cui immagine è stata sfruttata per creare truffe online.

A volte i malintenzionati elaborano l’immagine di un vip, gli piazzano vicino due poliziotti e scrivono frasi inquietanti del tipo “la sua carriera è finita” o “nessuno lo avrebbe mai immaginato”. Cliccare il banner dirotta l’utente sulla pagina predisposta dai truffatori.

Altre volte l’inganno è ancora più elaborato, come nel caso di Lino Banfi e della falsa pubblicità della fantomatica crema contro i dolori.