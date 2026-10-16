Lino Banfi e la telefonata di Elisa Isoardi dopo il toto-morto, "s'è scusata, quasi piangeva, lei non c'entra"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo il caso toto-morto nato da una storia Instagram del dietro le quinte di “Bar Centrale”, trasmissione di Elisa Isoardi, Lino Banfi ha rivelato di essere stato contattato dalla conduttrice: “Mi ha chiamato, si è scusata, quasi piangeva al telefono. È stata molto carina”.

Toto morto, la gaffe di Elisa Isoardi

Il caso toto-morto fa riferimento ad una gaffe fatta da Elisa Isoardi su Instagram.

La conduttrice ha ripreso una pausa della redazione di Bar Centrale per tenere aggiornati i fan sui social.

Durante il video però è apparsa una lavagna con il titolo “Dead Pool” e un elenco di 22 personaggi famosi con accanto le loro età.

Si tratta di un gioco pronostico su chi sarebbe morto prima tra i vip presenti nella lista.

La telefonata di Elisa Isoardi a Lino Banfi

Come riporta Italpress, Lino Banfi ha raccontato della telefonata di Elisa Isoardi al programma I Lunatici di Rai Radio2.

“Da quando ho compiuto novant’anni mi fanno tutti gli auguri. Per questo mi porto dietro un ferretto di cavallo. Ho l’età che ho, lavoro tantissimo, la gente mi vuole bene, quando ho visto che mi hanno messo al primo posto tra i morituri ho sorriso” ha raccontato l’attore.

Poi ha rivelato: “La Isoardi mi ha chiamato, si è scusata, quasi piangeva al telefono, è stata molto carina e io ho ricambiato la sua cortesia, già la conoscevo, lei non c’entra niente”.

Fiorello e la gag sul toto morto

Fiorello ha subito colto la palla al balzo e sui social ha ironizzato sulla gaffe di Elisa Isoardi.

Lo showman ha pubblicato una foto con Fabrizio Biggio, alle spalle una lavagna con scritto “Dead Pool 2”.

Nella lista, questa volta, ci sono tanti volti noti della televisione tra cui l’amico Amadeus che compare al primo posto.

La classifica comprende anche i nomi di Milo Infante, Marco Liorni, Stefano De Martino, Francesca Fialdini, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio, Fabrizio Biggio, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e lo stesso Fiorello.