Lino Banfi primo al "toto morto" svelato da Elisa Isoardi, "Ho l'antidoto": il messaggio alla conduttrice

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lino Banfi è intervenuto sulla vicenda che lo vede indirettamente coinvolto, dopo che Elisa Isoardi ha accidentalmente pubblicato una foto sui social con il “toto morto” della redazione di “Bar Centrale”. Il nonno d’Italia è capolista della “dead pool” ma difende la conduttrice e commenta ironico: “Ho l’antidoto.

Lino Banfi capolista della “dead pool”

Elisa Isoardi, conduttrice di “Bar Centrale”, programma di Rai 1, ha pubblicato sui social una foto diventata presto virale, nonostante sia stata rimossa dalla showgirl poco dopo aver compreso la gaffe.

Nello scatto, seppur sfocata, si vedeva la lavagna con il “dead pool” della redazione dello show.

ANSA

Capolista nell’elenco del “toto morto” c’era Lino Banfi, l’attore ormai soprannominato nonno d’Italia che ha compiuto 90 anni qualche mese fa.

Nella lista comparivano diversi altri nomi celebri come Sophia Loren e Renzo Arbore e il web è insorto contro la conduttrice e la redazione del programma.

La reazione di Lino Banfi

All’Adnkronos Lino Banfi ha commentato divertito il promato conquistato: “Sono il primo della lista dei morituri? Visto che non sono in ordine di età, lo prendo come un ordine di importanza e faccio i miei scongiuri. Ho il mio vecchio antidoto: occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”.

L’attore ha poi sottolineato che “a 90 anni sono al primo posto. Non ho mai lavorato tanto in vita mia. Giro come una trottola tra un impegno e un premio. Come aveva pronosticato il mio amico Papa Francesco, ho fatto il solletico a quattro generazioni di italiani e questo affetto mi sta tornando tutto”.

Banfi ha però voluto difendere dalle critiche Elisa Isoardi chiarendo che la ritiene “una brava professionista”.

“Mi ha chiamato quasi in lacrime. Non ha fatto niente di male – ha specificato – non ha colpe, ha fatto solo una foto. Quindi, ridiamoci sopra e tocchiamoci scaramanticamente. Perché, come dicevano gli antichi, in omnia pericula tasta testicula. Solo che da stamattina, con tutte le telefonate che ho ricevuto, mi verrà l’orchite”.

La figlia di Lino Banfi

Sulla vicenda ha ironizzato anche la figlia dell’attore, Rosanna Banfi.

“L’hanno dato per morto un sacco di volte, eppure papà ha 90 anni e sta bene… Gli allungano la vita“, ha detto.

Anche lei, su Instagram, ha citato “l’antidoto” del padre postando uno spezzone di “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio”, la commedia del 1983 diretta da Sergio Martino.

La scena cult è proprio quella di Altomare Secca, personaggio ossessionato dalla scaramanzia, interpretato da Lino, nella vasca da bagno proferire la filastrocca-scongiuro.

“Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, mi battizzo contro il malocchio, con il peperoncino e un po’ di insaleta mi protegge la Madonna dell’Incoroneta, con l’olio, il sale e l’aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremato, proteggi questa casa dall’Innominato” e sotto la storia, la scritta “Tiè“, taggando Elisa Isoardi e “Bar Centrale”.