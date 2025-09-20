Lino Barbieri e lo spettacolo comico sulla condizione dei disabili nella società: "Visti con senso di pietà"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Il 20 settembre, nell’ambito del Festival delle Abilità di Milano, va in scena “Marangio Comics”, spettacolo disabilmente comico scritto e interpretato da Lello Marangio e Lino Barbieri, in programma dalle 19.30 alle 21 presso il Palco Principale – Amici della Biblioteca Chiesa Rossa. Lo spettacolo affronta la disabilità con leggerezza, intelligenza e sarcasmo, evitando retorica e buonismo. Marangio – autore, ex atleta paralimpico e disabile – racconta la sua storia con ironia diretta e spiazzante. Al suo fianco, Lino Barbieri, comico, autore e regista con oltre quarant’anni di carriera tra teatro, televisione e satira, noto per le sue imitazioni, i monologhi taglienti e le partecipazioni a programmi iconici come il Bagaglino. In questa intervista in esclusiva per Virgilio Notizie, Lino Barbieri racconta tutto: la nascita dello spettacolo, la forza dell’ironia come strumento di inclusione, il rapporto ventennale con Marangio, ma anche la sua visione della satira oggi, il senso dell’amore, il ritorno alla paternità a 57 anni e il rispetto come valore fondamentale.

Lino, partiamo subito da Marangio Comics, lo spettacolo che andrà in scena il 20. Lo definite “disabilmente comico”: cosa significa, esattamente?

“Lello Marangio, che scrive con me da quasi vent’anni, è un disabile vero. Ha avuto la poliomielite, eppure scrive testi umoristici e ha pubblicato libri molto apprezzati anche dalla critica. Uno in particolare si chiama A mio segnale scatenate l’infermo. È pieno di autoironia e racconta la sua infanzia, il bullismo, la discriminazione, tutto con uno sguardo comico. Sul palco, portiamo anche momenti di questo tipo. Ad esempio, lo spettacolo a Milano inizia con me che faccio il caregiver, spingo la sua carrozzina e simuliamo una passeggiata in città. Milano, che dovrebbe essere una metropoli europea moderna, si rivela piena di ostacoli: ascensori non funzionanti, marciapiedi bloccati da monopattini… E noi li raccontiamo in modo comico. Lello ha una frase molto forte: dice che la disabilità è come un incidente sull’autostrada. La gente guarda, poi passa oltre. Nessuno se ne occupa davvero. Ecco, noi proviamo a spiegare che l’inclusione vera non esiste. Si parla tanto di inclusione, ma di concreto c’è poco o nulla”.

Eppure, si ride. Anche della disabilità. Com’è possibile oggi, in un’epoca di politicamente corretto esasperato?

“Perché si ride con il disabile, non del disabile. E questa è una distinzione fondamentale. Lello è sul palco con me. È lui stesso a fare le battute, a ironizzare sulla sua condizione. Io, certo, lo prendo in giro. Gli dico: “Oh però, non è che adesso pensi che sei disabile e io ti devo sempre accontentare…”. Oppure: “Sto praticando lo zoppo e sto imparando a zoppicare”. Ma è tutto vero. Il disabile, nella società, è sempre visto con un senso di pietà. Lello invece è un atleta paralimpico. Ha attraversato lo Stretto di Messina tre volte a nuoto. Nuota tre volte a settimana. Non è come tanti pensano, triste e depresso. Lui è ironico, lucido, fortissimo. E allora lo diciamo: il vero disabile è chi non è inclusivo, chi non accetta la diversità, chi parcheggia nei posti riservati. È disabile pure lui. Disabile nella testa”.

La satira può e deve esistere anche su temi delicati?

“Assolutamente. È una forma di cultura. Se non c’è satira, c’è appiattimento culturale. Io a teatro informo anche. Parlo dei tagli ai fondi per la disabilità, e lì ci infilo la satira politica. Racconto cose che la gente nemmeno sa. Come il caso di Brunetta, che ha bocciato il salario minimo e ora prende uno stipendio massimo da 240.000 euro come presidente del CNEL. E la gente dice: “Ma davvero?”. Perché non c’è più informazione, non c’è più satira”.

In passato era diverso, come ricorda la sua esperienza al Bagaglino…

“Certo. Lì ho respirato satira vera. Dodici anni con loro. I politici venivano apposta per essere presi in giro. Andreotti, Berlusconi, Rutelli… ridevano, applaudivano, chiedevano: “Prendeteci di mira!”. Oggi invece devi stare attento a dire anche solo “prete” in tv”.

E con Francesco Emilio Borrelli, suo cavallo di battaglia? Le ha mai detto qualcosa per le sue imitazioni?

“È venuto in prima fila, mentre io lo imitavo. Si è divertito da morire. È un uomo intelligente. Però i suoi fan mi attaccano. O perché credono che io sia Borrelli (non mi riconoscono!) o perché pensano che io stia offendendo un simbolo della legalità. Ecco, lì mi rattrista. Perché c’è una parte di Napoli che non sposa la legalità. Che dice: “E come dobbiamo campare?”. Oppure c’è chi mi riconosce ma mi dice: “Come fai a prendere in giro uno come lui?”. Questo dimostra che la gente non è più abituata alla satira. Non la capisce più”.

C’è anche un aspetto personale nel suo lavoro di denuncia sociale? Magari da quando è diventato padre di nuovo?

“Sì. Mio figlio ha sette mesi. E certo che io voglio un mondo diverso per lui. Abbiamo scelto il nido con attenzione, non per classismo, ma perché ci teniamo alla crescita pedagogica. Però io gli devo anche raccontare il mondo reale. E il mondo è fatto anche di bullismo, di ignoranza, di episodi tragici come quel ragazzino di 15 anni che si è suicidato vicino Latina. Le istituzioni dovrebbero selezionare meglio gli insegnanti, i presidi. E pure i politici! Perché uno che ha fatto l’operaio metalmeccanico non può diventare ministro della sanità. Oggi si fa carriera in politica senza alcuna competenza. Una volta, almeno, erano più colti. C’era meno povertà, meno violenza, meno femminicidi. C’era più cultura”.

Dietro tutto questo lavoro c’è anche tanto studio. Ma quanto, davvero?

“Tantissimo. Ogni sketch, anche di cinque minuti, nasce da uno studio enorme. Ad esempio, nel mio nuovo spettacolo Tessuto di Lino parlerò di truffe agli anziani e di uomini separati che vivono sotto la soglia di povertà. Ho fatto ricerche, ho letto numeri veri. Parlo con commercialisti se tocco l’economia, con medici se c’è un tema sanitario. Non mi piace dire sciocchezze. Me l’ha insegnato Oreste Lionello”.

E la tv? Le manca? La penalizza essere “scomodo”?

“Ci sono stato, anche di recente. Ma oggi in tv non c’è spazio per la satira vera. I palinsesti sono pieni di reality. In Rai non ci sono più comici. Non c’è più la Guzzanti, non c’è satira sociale. C’è solo quel genio di Maurizio Crozza ma finito su un’emittente di nicchia che al di là del milione non va quando i miei video su Borrelli fanno 5 milioni di visualizzazioni. La gente ha ancora fame di satira… chissà, magari in futuro qualcosa cambierà”.

Ha mai avuto rimpianti?

“No. Ho fatto i miei errori, come tutti. Mi sono separato a 38 anni con due figli piccoli, ma li ho sempre tenuti vicini. Ho scelto di restare a Napoli. Poi ho incontrato mia moglie attuale, Rosaria. E a 57 anni abbiamo avuto un figlio, il piccolo Emanuel. Quindi no, non ho rimpianti. Sono ciò che sono grazie anche agli errori del passato: se non avessi lasciato il mio lavoro in banca a 21 anni, facendo quasi morire d’infarto mio padre Raffaele, non sarei qui”.

Qual è l’insegnamento più grande che le ha lasciato suo padre?

“L’umiltà. Era un uomo umile in un modo quasi irreale. E aveva una comicità innata. Diceva quello che pensava, sempre. Era amatissimo. Al suo funerale c’erano cinquemila persone. E poi mi ha trasmesso il virus dell’ironia. Anche se aveva la quinta elementare, per me era un genio”.

E sua madre?

“Mamma è il contrario: severa, rigida, tutta casa e chiesa. Ancora oggi mi prepara ogni settimana qualcosa: polpette, ragù, parmigiana… se non passo, mi telefona venti volte. È la sua forma d’amore”.

E l’amore, Lino? Cos’è per lei?

“Un dono. Non tutti sono capaci di amare. Amare è generosità, altruismo, piacere di dare. Non solo alla propria famiglia. Ti racconto questo: un amico mi chiama una domenica pomeriggio. “Che stai facendo?”, mi dice. Capisco che ha bisogno. Lo vado a prendere. Aveva solo bisogno di un caffè, di compagnia. Questo per me è amore. Dare anche a chi non è tuo figlio o tua moglie”.

E quale valore ha trasmesso ai suoi figli?

“Il rispetto. Mio figlio Raul ha un ristorante in Germania. I suoi dipendenti lo adorano. Perché li tratta da pari. Io sono così anche con i miei collaboratori: mangiamo insieme, dormiamo negli stessi alberghi. Non esistono gerarchie. Questo è il rispetto”.

Ha mai sognato il cinema?

“L’ho fatto, una volta. Un film in Puglia, con Antonio Giuliani e Maurizio Mattioli, dove ho preso il posto lasciato da Uccio De Santis per altri impegni. Interpretavo un autistico ma non è mia uscito. Girare è stato facile, due minuti per volta per me abituato agli spettacoli di due ore in teatro erano quasi una passeggiata. Ma non è più capitato. Sono nato in tv, il cinema ha altri percorsi”.

Ha mai desiderato conoscere meglio qualcuno con cui ha lavorato?

“Sì, Pierfrancesco Pingitore. Ha 91 anni. L’ho visto di recente allo stadio di Sezze. Un grande, fragile ma lucidissimo. Avrei voluto frequentarlo di più. Ma ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi come come Raffaella Carrà p Gigi Sabani: con la Carrà in scena mi chiedevo se fosse vera, era la televisione che avevo sempre visto da casa. E con i grandi autori della tv italiana. Ho avuto una parentesi amicale con il grande Renato Carosone, perché ho fatto un programma con lui con Heather Parisi, ma avevamo la stessa gente, per cui lì è capitato che vivessimo nello stesso condominio lì a Roma, io avevo 25 anni, lui ne aveva già 70, mi dava del lei, era un uomo di grande educazione, di grande rispetto. Anche Oreste Lionello mi dava del lei. Sono stato fortunato, perché ho lavorato con i miti… e manco me ne accorgevo. Erano miti viventi. Quando stai lì dentro non ti rendi conto di dove sei e con chi sei”.

C’è malinconia in lei, come si dice dei comici?

“Sì. La mia malinconia nasce dagli affetti. Ho un figlio in Germania, con tre nipotini. Un quarto in arrivo. Mi manca. E mi manca mio padre, che non ha conosciuto l’ultimo nipotino. Io amo la famiglia, i Natali con tutti uniti. Quella è la mia malinconia”.

Cosa l’aspetta adesso?

“Tessuto di Lino. L’ho scritto sempre con Lello, ma in scena questa volta ci sono solo io nei panni di un disabile. Mi avvalgo di un’attrice, Federica Grimaldi, che mi darà una mano: sarà la mia caregiver. Parleremo di truffe sentimentali agli anziani, della povertà nascosta degli uomini separati (800.000 in Italia)… Affronterò ancora il tema della disabilità ma da un altro punto di vista”.