Linus "in stile Van Gogh", operato all'orecchio per un epitelioma: i sintomi del tumore che colpisce la pelle

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Linus, conduttore e direttore artistico di Radio Deejay, ha annunciato su Instagram che nei prossimi giorni apparirà in studio con un orecchio fasciato, a causa di un epitelioma. Si tratta di un tumore che colpisce l’epitelio, cioè lo strato cellulare che ricopre la superficie esterna della cute e delle mucose che rivestono gli organi.

L’annuncio di Linus “in stile Van Gogh”

Su Instagram, nella giornata di mercoledì 30 settembre, Linus ha annunciato di essere stato operato a un orecchio per un epitelioma.

Il suo messaggio: “Ve lo dico prima così non vi impressionate: per una decina di giorni se guarderete ‘Deejay Chiama Italia’ in tv mi vedrete così, in stile Van Gogh. La causa si chiama epitelioma, una cosa molto comune ma da non sottovalutare. Speravo di cavarmela con un cerottino e invece… C’est la vie”.

Nel post pubblicato dal conduttore e direttore artistico di Radio Deejay appare anche un fotomontaggio con Linus paragonato a Van Gogh, il celebre pittore che si tagliò il lobo dell’orecchio e dipinse il quadro “Autoritratto con l’orecchio bendato“.

Il messaggio di Linus include anche alcune informazioni sull’epitelioma.

Cos’è l’epitelioma per cui è stato operato Linus

L’epitelioma, come spiegato sul sito del poliambulatorio Santagostino, è un tumore che colpisce l’epitelio, ossia lo strato cellulare che riveste la superficie esterna della cute e delle mucose che ricoprono gli organi.

Questo particolare tumore deriva dalla crescita anomala delle cellule epiteliali e la sua comparsa è correlata a una serie di mutazioni a carico del DNA che alterano la capacità di una cellula di crescere e dividersi in maniera controllata.

L’epitelioma può essere benigno o maligno.

Tra le parti del corpo colpite principalmente da questo tumore ci sono le zone della cute più esposte al sole, come:

Labbra

Viso

Collo

Dorso delle mani.

L’epitelioma può originarsi anche a partire dalle mucose e colpire:

Laringe

Esofago

Colon

Stomaco

Utero

Genitali.

I sintomi e le cause dell’epitelioma

L’epitelioma, hanno spiegato ancora dal poliambulatorio Santagostino, si distingue in epitelioma basocellulare (il più comune) e spinocellulare (o squamocellulare).

Per quanto riguarda segni e sintomi, nel caso dell’epitelioma basocellulare possono presentarsi a carico della cute:

Macchie eritematose

Teleangectasie (piccoli vasi sanguigni dilatati)

Ulcerazioni

Lesioni pigmentate (marroni, nere, blu) o di colore biancastro e simili a cicatrici.

L’epitelioma spinocellulare può manifestarsi con i seguenti sintomi:

Nodulo arrossato

Lesione squamosa o crosta

Ulcerazione che non guarisce

Verruca (nei genitali e nell’ano)

Piaga arrossata e ruvida (in bocca).

Per quanto concerne le cause, il principale fattore che predispone all’insorgenza dell’epitelioma è l’esposizione prolungata e senza protezione ai raggi UV. I soggetti più a rischio sono le persone con pelle molto chiara o occhi azzurri o verdi.