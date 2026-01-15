Lionel Adams morto in Russia, il calciatore è precipitato dalla finestra: s'indaga su un possibile omicidio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lionel Adams, ex calciatore cresciuto nel CSKA Mosca, è morto in Russia dopo essere precipitato da una finestra nella regione di Mosca. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause della caduta e valutano anche l’ipotesi di omicidio. Adams aveva 31 anni ed era stato coinvolto in un’aggressione poche settimane prima.

Lionel Adams morto in Russia, aperta un’indagine

L’improvvisa morte di Lionel Adams, avvenuta nella regione di Mosca, è al centro di un’indagine delle autorità russe. Il calciatore, 31 anni, è precipitato dalla finestra di un edificio e i soccorritori, intervenuti sul posto, ne hanno constatato il decesso. Le circostanze dell’accaduto non sono state chiarite e, secondo quanto riferito dai media locali, non viene esclusa l’ipotesi di omicidio.

La tragedia si è verificata a Zvenigorod, nell’area metropolitana di Mosca. Adams si trovava in casa di un conoscente quando è avvenuta la caduta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del calciatore e di verificare se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di un atto violento.

A confermare ufficialmente la morte è stato anche il CSKA Mosca, che in una nota ha ricordato Adams come un proprio ex allievo, esprimendo cordoglio per la scomparsa.

I precedenti violenti e i punti oscuri

Secondo le ricostruzioni diffuse dalla stampa russa, la morte di Lionel Adams arriva a poche settimane da un grave episodio avvenuto a dicembre, sempre nella stessa zona. In quell’occasione il calciatore era rimasto coinvolto in una rissa e sarebbe stato picchiato e ferito anche da colpi di arma da fuoco.

Adams si trovava insieme a Timur Magomedov, ex calciatore del Rubin Yalta. Dopo aver consumato alcolici, i due sarebbero stati coinvolti in un alterco con persone non identificate, degenerato in una rissa in strada e poi in un locale. Nonostante le ferite riportate, Adams avrebbe scelto di non presentare denuncia alle autorità.

Questo precedente viene ora valutato dagli investigatori come un possibile elemento di contesto. Le Forze dell’Ordine stanno verificando eventuali collegamenti tra l’aggressione di dicembre e la caduta mortale.

La carriera da calciatore di Lionel Adams

Lionel Adams era nato a San Pietroburgo nel 1994 e si era formato calcisticamente nel settore giovanile del CSKA Mosca. Difensore centrale, non era riuscito a esordire stabilmente in prima squadra, ma aveva proseguito la carriera in diversi club russi e stranieri.

In Russia aveva vestito le maglie di Yenisey Krasnoyarsk e KAMAZ Naberezhnye Chelny. Successivamente aveva giocato anche in Kazakistan, Bielorussia e Spagna. Una parte significativa della sua carriera si era svolta nel campionato armeno, dove aveva militato nell’Urartu di Yerevan, con cui aveva collezionato 35 presenze, il dato più alto per un singolo club nella sua esperienza professionistica.

Adams, che era stato inoltre convocato più volte nella nazionale russa Under 18, era nato in una famiglia con padre nigeriano e madre russa. Il fratello maggiore Lukman Adams è stato atleta della nazionale russa di atletica leggera.