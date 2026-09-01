Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva dopo un malore a Saint Louis, cos'è successo e come sta

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Il cantante Lionel Richie è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver accusato un malore alla fine di un concerto a Saint Louis, in Missouri. Il motivo del malore sarebbe la disidratazione, accusata dall’artista 77enne alla fine di un lungo show all’aperto. Non è la prima volta, questa estate, che Richie è costretto a recarsi in ospedale per ragioni simili.

Lionel Richie ricoverato in ospedale per un malore

Lo scorso sabato 29 agosto Lionel Richie, 77 anni, uno dei cantanti più prolifici di sempre, tra gli artisti con più dischi venduti al mondo, è stat ricoverato in terapia intensiva per disidratazione al termine di un concerto al The Muny di Saint Louis, in Missouri.

Lo show era già terminato quando il cantante si è sentito male, ma già nelle ultime canzoni, Richie stava dando segni di difficoltà e aveva chiesto uno sgabello per eseguire il pezzo che di solito conclude i suoi concerti, All night long, da seduto.

Le condizioni del cantante non avevano però destato particolari preoccupazioni tra il pubblico, visto che il concerto si era concluso senza problemi. Non è la prima volta, questa estate, che Richie accusa difficoltà durante un concerto come quello di Saint Louis.

L’episodio di giugno e il concerto interrotto

Lo scorso 24 giugno, infatti, Richie era stato protagonista di un episodio all’apparenza più grave di quello accaduto il 29 agosto a Saint Louis.

Durante un concerto alla Grand Casino Arena di St. Paul, in Minnesota, il cantante era apparso insicuro e barcollante, e aveva chiesto uno sgabello prima di eseguire Dancing on the Ceiling.

Questa volta, però, l’artista non era riuscito a concludere la canzone. Si era ritirato dietro le quinte, lasciando la band sul palco per un quarto d’ora, prima di comunicare l’annullamento del concerto ed essere portato in ospedale in ambulanza.

La carriera di Lionel Richie

Richie ha 77 anni ed è uno dei cantanti in attività ad aver venduto più dischi in assoluto. La sua carriera è iniziata negli anni ’70 come frontman dei Commodores ed è poi continuata da solista negli anni ’80.

Ha scritto ed eseguito negli anni diverse hit come All Night Long, Hello e Say You, Say Me, che vinse il Premio Oscar nel 1986.

La sua canzone più famosa l’ha però scritta per Michael Jackson. Si tratta di We Are The World, che raccolse oltre 100 milioni di dollari devoluti in beneficenza per contrastare la carestia che aveva colpito l’Etiopia nel 1985.