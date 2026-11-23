Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Il 25 novembre non dovrebbe essere soltanto il giorno in cui ricordiamo le donne vittime di violenza, ma anche un’occasione per interrogarci sulle radici culturali della discriminazione e sul diritto di ogni donna a vivere liberamente. Ne è convinta Lisa Bernardini, giornalista della Stampa Estera in Italia, ideatrice e direttrice artistica del Premio Storie di Donne – Eccellenze Italiane, giunto alla dodicesima edizione. La manifestazione, in programma il 23 novembre alle 15.30 nella Sala del Pomarancio del Centro Studi Americani di Roma, avrà come tema Donne ed Attualità. Un appuntamento che precede di due giorni la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e che offre l’occasione per riflettere sul rapporto tra cultura, autonomia femminile e prevenzione. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Lisa Bernardini affronta il ruolo dell’informazione nel racconto dei femminicidi, le forme meno visibili della violenza, l’importanza dell’educazione affettiva e la solitudine di chi non riesce a chiedere aiuto. Senza dimenticare la necessità di raccontare le donne anche attraverso il talento, le scelte e le conquiste.

Lisa Bernardini, ogni 25 novembre torniamo a parlare di violenza contro le donne. Che cosa rischiamo di non vedere quando concentriamo l’attenzione su un’unica giornata?

“Il 25 novembre deve rappresentare molto più di una commemorazione o di una mobilitazione simbolica. È un momento per interrogarci sulla società che abbiamo costruito e su quella che desideriamo lasciare alle nuove generazioni. La violenza contro le donne non nasce improvvisamente: spesso affonda le radici in una cultura del possesso, del controllo e della disuguaglianza, alimentata da stereotipi che continuiamo, talvolta inconsapevolmente, a tramandare. Come giornalista sento la responsabilità di contribuire a cambiare questa narrazione. Non dobbiamo ricordarci delle donne soltanto quando diventano vittime. Dobbiamo riconoscerne il valore, la libertà, l’intelligenza e il diritto all’autodeterminazione ogni giorno dell’anno”.

Da dodici edizioni, attraverso il Premio Storie di Donne – Eccellenze Italiane, si impegna a valorizzare le esperienze femminili. Quale legame esiste tra il riconoscimento del talento e il contrasto alla violenza di genere?

“È un legame molto più profondo di quanto possa apparire. Quando ho ideato Storie di Donne, desideravo creare uno spazio nel quale le esperienze femminili potessero essere raccontate, ascoltate e riconosciute per il loro valore. Dodici edizioni rappresentano un percorso umano prima ancora che culturale. Abbiamo cercato di dare visibilità a donne che, attraverso le professioni, l’impegno sociale, la creatività e la determinazione, hanno contribuito al progresso della società. Valorizzare una donna significa anche contrastare quella cultura della svalutazione che può alimentare discriminazioni e disuguaglianze. Non possiamo parlare seriamente di contrasto alla violenza senza affrontare anche i temi dell’autonomia, delle opportunità, della dignità e del riconoscimento. Il nostro Premio vuole trasmettere un messaggio positivo alle nuove generazioni: ogni donna deve poter scegliere liberamente chi essere e quale strada percorrere”.

La violenza non è soltanto fisica. Esistono forme psicologiche, economiche e culturali, spesso difficili da riconoscere. Ritiene che la società italiana abbia acquisito una consapevolezza sufficiente del fenomeno?

“Sono stati compiuti passi importanti, ma il percorso è ancora lungo. La violenza può manifestarsi attraverso parole che umiliano, comportamenti che isolano, ricatti economici e limitazioni della libertà personale. Esistono donne che vivono situazioni di sopraffazione senza riuscire inizialmente a riconoscerle, perché alcune dinamiche sono state considerate normali per troppo tempo. La consapevolezza è il primo strumento di difesa, ma da sola non basta. Servono educazione, servizi di sostegno, protezione concreta e un cambiamento culturale. Dobbiamo imparare a riconoscere la violenza anche quando non lascia segni visibili”.

C’è un aspetto della violenza di genere del quale, secondo lei, si parla ancora troppo poco?

“Sì, la solitudine. Penso a quella di tante donne che non riescono a chiedere aiuto, che temono di non essere credute, hanno paura delle conseguenze di una denuncia oppure non dispongono dell’indipendenza economica necessaria per allontanarsi da una situazione di pericolo. Esiste poi una solitudine sociale, alimentata dall’indifferenza di chi vede, intuisce, talvolta sa, ma preferisce non intervenire. È fondamentale far comprendere che chiedere aiuto non è una debolezza e che nessuna donna dovrebbe sentirsi abbandonata dalle istituzioni o dalla comunità. La responsabilità di contrastare la violenza non può ricadere sulle sole vittime”.

Il giornalismo ha una responsabilità particolare nel raccontare i femminicidi. Troppo spesso assistiamo a titoli sensazionalistici o a narrazioni che sembrano giustificare gli aggressori. Come dovrebbe cambiare il linguaggio dell’informazione?

“Le parole non sono mai innocenti. Possono creare consapevolezza oppure alimentare pregiudizi. Quando un femminicidio viene raccontato come il risultato di un amore troppo grande, di una gelosia incontrollabile o di un improvviso raptus, si rischia di alterare il significato di quanto accaduto. L’amore non uccide, il possesso non è amore e la violenza non deve essere romanticizzata. Il nostro dovere di giornalisti è restituire i fatti con precisione, sensibilità e rispetto, evitando qualsiasi forma di colpevolizzazione della vittima. Credo in un giornalismo capace di informare senza spettacolarizzare il dolore. Dietro ogni notizia ci sono esseri umani, famiglie, esistenze spezzate. Non possiamo dimenticarlo”.

Oggi la violenza si manifesta anche attraverso i social network, le molestie digitali e le campagne di denigrazione. Quanto la preoccupa questa dimensione del fenomeno, soprattutto per le donne che lavorano nell’informazione?

“Mi preoccupa moltissimo, perché la rete ha reso possibili aggressioni continue, capaci di oltrepassare i confini della vita privata e professionale. Le giornaliste, le donne impegnate pubblicamente e quelle che esprimono opinioni forti possono diventare bersaglio di attacchi che spesso non mirano a contestarne le idee, ma a mortificarle in quanto donne. È un’intimidazione che può produrre autocensura e paura. La libertà di espressione deve accompagnarsi alla responsabilità individuale e alla tutela della dignità delle persone. Non possiamo considerare il mondo digitale una zona franca nella quale tutto sia consentito”.

Si parla molto di educazione sentimentale e affettiva nelle scuole. Quale ruolo dovrebbero avere le nuove generazioni, e soprattutto gli uomini, in questo cambiamento?

“Il coinvolgimento degli uomini è indispensabile. La violenza contro le donne non è un problema esclusivamente femminile, ma riguarda l’intera società. Dobbiamo educare i ragazzi a comprendere che una relazione non implica proprietà, che un rifiuto deve essere rispettato e che la libertà dell’altra persona non rappresenta una minaccia. È importante insegnare il rispetto fin dall’infanzia, attraverso la famiglia, la scuola e gli esempi quotidiani. Vorrei che le nuove generazioni crescessero senza associare la forza maschile al dominio e la sensibilità alla debolezza. Il cambiamento sarà autentico quando uomini e donne sapranno riconoscersi reciprocamente come persone libere e uguali nella dignità”.

Da anni si occupa di dare visibilità alle donne attraverso iniziative culturali e riconoscimenti. Quanto può incidere la cultura nella prevenzione della violenza?

“La cultura è uno degli strumenti più potenti per cambiare la società, perché può intervenire prima ancora che il problema si manifesti. Attraverso la conoscenza, l’arte, la letteratura, il cinema e le testimonianze possiamo mettere in discussione modelli radicati e proporne di nuovi. Raccontare donne indipendenti, competenti e coraggiose, capaci di affermarsi senza rinunciare alla propria identità, significa offrire esempi alternativi a una rappresentazione stereotipata dell’universo femminile. La cultura non sostituisce le leggi né gli strumenti di tutela, ma contribuisce a costruire una coscienza sociale senza la quale anche le migliori norme rischiano di non essere sufficienti”.

La dodicesima edizione di Storie di Donne – Eccellenze Italiane si svolge il 23 novembre, due giorni prima della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il tema scelto è Donne ed Attualità. Quale messaggio desidera trasmettere attraverso questa coincidenza?

“La vicinanza delle due date rende la nostra manifestazione ancora più significativa. Il 23 novembre, nella Sala del Pomarancio del Centro Studi Americani di Roma, torneremo a raccontare esperienze femminili che meritano attenzione e riconoscimento. Due giorni dopo, il 25 novembre, saremo chiamati a confrontarci con una delle ferite più dolorose della contemporaneità. Sono prospettive diverse, ma profondamente collegate. Da un lato celebriamo ciò che le donne sanno costruire; dall’altro continuiamo a denunciare tutto ciò che impedisce loro di vivere liberamente. Non esiste vera valorizzazione del talento femminile senza il riconoscimento dei diritti fondamentali. Il tema Donne ed Attualità nasce proprio dalla volontà di interpretare il presente con attenzione e consapevolezza”.

Che cosa vorrebbe dire a una donna che vive una situazione di violenza e, per paura o per mancanza di alternative, non riesce ancora a chiedere aiuto?

“Vorrei dirle innanzitutto che merita rispetto, ascolto e protezione. Che nessuno ha il diritto di umiliarla, controllarla, minacciarla o privarla della propria libertà. Le direi di non misurare il proprio valore attraverso lo sguardo di chi la ferisce e di cercare, quando possibile e in condizioni di sicurezza, il sostegno di persone competenti e servizi specializzati. Uscire da una situazione di violenza può essere un percorso complesso, che richiede protezione e accompagnamento. Non dobbiamo giudicare i tempi e le scelte di chi vive questa esperienza. Dobbiamo piuttosto costruire condizioni nelle quali ogni donna possa trovare una via concreta verso la sicurezza e l’autonomia”.

Per concludere, Lisa Bernardini, quale cambiamento vorrebbe poter raccontare, da giornalista, in un futuro 25 novembre?

“Mi piacerebbe raccontare una società nella quale il 25 novembre non fosse più dominato dalla conta delle donne uccise, ma dalla testimonianza di una trasformazione finalmente compiuta. Vorrei poter scrivere di una generazione che ha imparato a riconoscere il rispetto come fondamento di ogni relazione e di istituzioni capaci di prevenire la violenza e proteggere efficacemente le vittime. Soprattutto, vorrei che le donne non dovessero più essere definite attraverso le violenze subite, ma potessero essere raccontate attraverso i loro sogni, il talento, le scelte, le conquiste e perfino gli errori. Attraverso la pienezza delle loro esistenze. È anche per questo che continuo a credere nel giornalismo culturale e in progetti come Storie di Donne. Raccontare una donna significa riconoscerle una voce e contribuire a costruire una società nella quale nessuno possa pretendere di metterla a tacere. La vera rivoluzione culturale comincerà quando il rispetto per le donne non avrà più bisogno di una giornata per essere ricordato”.