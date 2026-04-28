Lisa Kudrow accusa autori di Friends, "brutali e con fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lisa Kudrow spara a zero contro gli autori di Friends. L’attrice 62enne, nota al grande pubblico per il ruolo di Phoebe Buffay nella serie Tv icona degli anni ’90, ha svelato di aver dovuto sopportare “cose cattive” nel dietro le quinte del telefilm di culto, accusando gli sceneggiatori di essere stati “brutali” e di aver fatto lunghe discussioni sulle “fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox”.

Le rivelazioni di Lisa Kudrow

Le rivelazioni dell’attrice sono emerse in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times, in cui ha parlato delle “cose spiacevoli” accadute nelle 10 stagioni della sitcom di culto della Nbc.

Kudrow ha raccontato i retroscena delle interazioni tra attori e staff durante le riprese negli studi della Warner Bros. a Burbank, in California: “Non dimentichiamoci che registravamo dal vivo di fronte ad un pubblico di 400 persone – ha raccontato – e se si sbagliava una delle battute degli autori o non si otteneva la reazione perfetta, potevano dire cose tipo: ‘Quella s*****a non riesce a leggere? Non ci prova neanche, ha mandato a p*****e la mia battuta'”.

ANSA

Le fantasie su Jennifer Aniston e Courteney Cox

La star oggi 62enne ha dichiarato di non aver mai prestato troppa attenzione agli atteggiamenti definiti “brutali” del team di sceneggiatori, sottolineando come fosse composto per lo più da uomini, che restavano “svegli fino a tardi a discutere delle loro fantasie sessuali su Jennifer Aniston e Courteney Cox”.

“Stavano seduti fino alle 3 del mattino cercando di scrivere lo show, quindi il mio atteggiamento era: ‘Dite pure quello che volete su di me alle mie spalle, tanto poi non ha importanza'” ha spiegato Kudrow al The Times.

Le accuse agli autori di Friends

Come riportato dalla stampa inglese, al momento dagli autori della serie Tv e dallo staff della Nbc non sono arrivate repliche alle dichiarazioni dell’attrice.

Ma quelle della Phoebe Buffay di Friends non sarebbero le prime accuse di questo tenore contro l’equipe di creativi del telefilm di successo.

Nel 1999, una delle assistenti degli autori, Amaani Lyle, raccontò le stesse circostanze portando in tribunale una causa per molestie sessuali.

La donna, incaricata di trascrivere le sedute di brainstorming, spiegò di essere rimasta scioccata dalle conversazioni in cui i presenti fantasticavano di andare a letto con Jennir Aniston e Courteney Cox, con presunte simulazioni di masturbazioni e sesso orale.

In quel caso il giudice scagionò gli autori dalle accuse, motivando nella sentenza che “i comportamenti volgari” erano parte necessaria dell’ambiente di lavoro.