Lisa Maria Cetorelli dice di essere la sorella segreta di Max Giusti, "test del Dna compatibile con suo padre"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Spunta una presunta sorella segreta di Max Giusti. È Lisa Maria Cetorelli, ha 45 anni e sostiene di essere la figlia biologica del padre del conduttore, Gianfranco Giusti. A supporto della sua tesi ci sarebbe un test del DNA con una compatibilità del 99,99%. Dopo anni di incontri, telefonate e un rapporto “vissuto con naturalezza”, la donna chiede ora il riconoscimento ufficiale del legame familiare, spiegando di aver cercato più volte un confronto con l’attore senza però ottenere risposta.

La sorella segreta di Max Giusti

Alex Giusti avrebbe una sorella segreta. Lisa Maria Cetorelli, 45 anni, sostiene di essere la sorella biologica di Max Giusti e gli chiede di riconoscerla ufficialmente. Per molto tempo, dice ancora, i due hanno avuto un rapporto normale, vissuto “con naturalezza”.

A sostegno delle sue parole ci sarebbe un test del DNA effettuato il 23 luglio 2025 all’Università di Tor Vergata. Il risultato: una compatibilità del 99,99% con il padre dell’attore.

A legarli quindi una relazione tra la madre e il padre del conduttore, Gianfranco Giusti. Sempre dal racconto di Lisa Maria Cetorelli, i due erano vicini di casa a Milano ed ebbero una relazione.

Il racconto della nonna

A rivelare la verità a Lisa Maria Cetorelli sarebbe stata la nonna. Il 10 luglio scorso, su Instagram, raccontava della “brutalità” dei modi con i quali la donna aveva detto a una bambina di appena 6 anni: “È inutile che chiami papà quello che vive con te, quando il tuo papà è il signore che abita sopra casa nostra”.

Con il passare degli anni, secondo quanto si apprende dal giornale che ha raccolto la storia di Cetorelli, anche Gianfranco avrebbe avuto un ruolo nella sua vita.

L’avrebbe infatti accompagnata dal pediatra, alle giostre e al mare. Conoscere il fratello, invece, non sarebbe stato altrettanto semplice a causa delle reticenze del padre.

L’incontro con il conduttore

Lisa Maria racconta che a vent’anni avrebbe lasciato un biglietto a teatro, con il proprio numero, proprio a Max Giusti. Da quel momento iniziarono i primi scambi, come una lunga telefonata di tre ore.

Inizia così il loro rapporto, che secondo Cetorelli “sembrava promettere bene”. Le cose sarebbero cambiate, prosegue, quando Lisa Maria avrebbe iniziato a chiedere il riconoscimento ufficiale della paternità.

Dice di aver cercato più volte il confronto con Max Giusti, senza ottenere però le risposte che sperava. L’ultimo messaggio, inviato nel gennaio 2026, sarebbe rimasto senza replica. Lisa Maria dichiara di voler andare avanti per ottenere il riconoscimento del legame familiare, anche se preferirebbe un accordo consensuale tra entrambe le parti, evitando uno scontro giudiziario. Max Giusti, invece, non ha mai commentato la vicenda.