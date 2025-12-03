Lista degli stupri a Lucca al liceo scientifico Vallisneri, nuova scoperta in bagno dopo il caso di Roma

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo il caso di Roma, il fenomeno della lista degli stupri è arrivato anche a Lucca. Nei bagni del liceo scientifico Vallisneri è comparsa una scritta del tutto analoga a quanto avvenuto nella Capitale, con tanto di nomi e cognomi di ragazze e un simbolo fallico accanto. La dirigente scolastica si è subito adoperata per far ripulire il muro, ma le autorità scolastiche hanno già avviato un’indagine.

Cosa è successo in un liceo di Lucca

Come anticipato, dopo il caso del liceo Giulio Cesare di Roma il fenomeno è arrivato anche a Lucca. Nei bagni del liceo Vallisneri, in via delle Rose, i nomi di due ragazze sono stati impressi sul muro accanto alla scritta “lista stupri”.

Per adornare l’opera è stato aggiunto anche un simbolo fallico. Come riporta Ansa, la preside del liceo ha subito fatto rimuovere e pulire il muro interessato e le autorità scolastiche hanno avviato un’indagine interna per individuare i responsabili.

Il fenomeno della lista degli stupri di Roma è comparso anche in un liceo di Lucca, con i nomi di due ragazze segnati sul muro dei bagni

Come riporta Lucca in diretta inevitabilmente non si esclude che si tratti di un tentativo di emulazione. La nuova lista degli stupri è stata notata la mattina di mercoledì 3 dicembre.

La Nazione aggiunge che le studentesse e gli studenti hanno da subito preso le distanze dal gesto, specificando che quanto avvenuto nei bagni della scuola non rappresenta la loro sensibilità.

La reazione degli studenti

Lucca in diretta ha raccolto i commenti di studentesse e studenti del liceo Vallisneri. All’unanimità hanno espresso “dissenso e ribrezzo nei confronti degli artefici” di un gesto che tutti definiscono “atto osceno”.

Più perentorio arriva il pensiero di un altro studente: “È una cosa abominevole recarsi al bagno e trovare una lista contenente il nome di due ragazze che dovrebbero essere stuprate“.

La lista degli stupri

Il vento sulla lista degli stupri comparsa nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma soffia ancora. Una delle ragazze il cui nome è comparso nell’elenco, intervistata da Mattino Cinque, riporta che potrebbe trattarsi di un gesto politico.

Lei, infatti, fa parte di un collettivo di ragazze attive nel contesto dell’Istituto, dunque con quel gesto l’autore o gli autori hanno mirato a screditare il suo e il loro operato.