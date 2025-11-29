Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare a Roma, il ministro Valditara invoca sanzioni immediate

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In un bagno del liceo classico Giulio Cesare di Roma è apparsa la cosiddetta “lista degli stupri“, con i nomi di nove studentesse. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha invocato una reazione immediata. A denunciare l’accaduto era stato il collettivo Zero alibi.

La reazione del ministro Valditara

Forse i giovani coinvolti pensavano di fare una goliardata, confinata nel bagno dei maschi. La cosa, però, già di per sé gravissima è andata diversamente e la “lista degli stupri” trovata nel liceo romano è finita su tutti i telegiornali nazionali.

Ora a muoversi è anche l’esecutivo: “Quanto successo al liceo Giulio Cesare, con pesanti offese sessiste rivolte ad alcune studentesse, è un fatto grave che va indagato e sanzionato duramente”, ha dichiarato il ministro Valditara.

“Con le nuove norme la scuola ha tutti gli elementi per procedere”, ha aggiunto. “Verificheremo anche come stanno andando all’interno del liceo i corsi di educazione al rispetto della donna e di educazione alle relazioni previsti per la prima volta obbligatoriamente dalle nuove ‘Linee guida sulla educazione civica’ e che lo scorso anno hanno dato risultati molto importanti nella gran parte delle scuole superiori italiane”.

“Il rispetto è un valore imprescindibile. Nella scuola italiana non vi è spazio per la violenza e la discriminazione”, ha concluso Giuseppe Valditara.

La condanna della dirigente scolastica

Anche la dirigente scolastica, Paola Senesi, ha condannato l’accaduto con durezza: “Di fronte agli ottusi graffiti vandalici apparsi nei servizi igienici del nostro liceo, si ribadisce fortemente la condanna nei confronti di qualsivoglia stereotipo e violenza di genere sia essa fisica, verbale, psicologica o digitale”, ha scritto in una circolare.

E ancora: “Il Giulio Cesare non è un luogo aperto alla violenza e non vuole diventare un ricettacolo di intolleranza“.

La preside ha inoltre sottolineato che il liceo “si riconosce pienamente nei valori costituzionali” e lavora ogni giorno per trasmetterli alle nuove generazioni. Viene poi espresso “pieno sostegno alle iniziative formative che docenti e studenti vorranno attivare per mostrare ancora una volta il vero volto della scuola, dove ogni forma di violenza è bandita” e si manifesta “solidarietà e vicinanza” alle studentesse e agli studenti coinvolti in quella che definisce “una scriteriata esternazione”.

La denuncia di Zero Alibi

Per Zero Alibi l’azione contro la cosiddetta “lista degli stupri” non si può ridimensionare a semplice provocazione giovanile: “Usare la violenza sessuale come arma, come minaccia o scherno, significa alimentare ed essere parte attiva della stessa cultura che ogni giorno uccide, ferisce, opprime, umilia e zittisce le donne”, viene sostenuto.