Lista degli stupri nel bagno del liceo Giulio Cesare di Roma, denuncia choc: "Gesto grave"

Nei bagni del Liceo Giulio Cesare di Roma è apparsa una “lista stupri” con tanto di nomi di studentesse della scuola. Il gesto è stato denunciato dal collettivo Zero Alibi subito dopo la Giornata contro la violenza sulle donne. Scuola, famiglie e politica chiedono interventi concreti ed educazione di genere dopo l’atto definito “gravissimo”.

Choc al liceo Giulio Cesare di Roma

La scritta rinvenuta al secondo piano del Liceo Giulio Cesare, nel quartiere Trieste a Roma, è stata ritenuta gravissima. Una decina di nomi e cognomi di studentesse dell’istituto erano stati inseriti in un’inquietante “Lista stupri”, scritta in rosso e ben visibile sulle maioliche del bagno maschile.

L’episodio è avvenuto giovedì 27 novembre. A segnalarlo, il collettivo studentesco Zero Alibi, che ha rimarcato il valore simbolico dell’atto, emerso appena due giorni dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La denuncia della “lista stupri”

“Un muro può essere cancellato, ma la cultura alla base del messaggio no, va combattuta” si legge nel comunicato del collettivo. “Questo gesto, oltre a essere di una gravità inconcepibile, dimostra la società patriarcale in cui ancora oggi tuttə noi viviamo”.

Per Zero Alibi l’azione non si può ridimensionare a semplice provocazione giovanile. “Usare la violenza sessuale come arma, come minaccia o scherno, significa alimentare ed essere parte attiva della stessa cultura che ogni giorno uccide, ferisce, opprime, umilia e zittisce le donne” viene ribadito.

“Significa sentirsi autorizzati a trattare i corpi femminili come oggetti, come bersagli, come componenti di una lista. E questo è intollerabile”.

Il precedente

In precedenza, sempre al Liceo Giulio Cesare, manifesti contro la violenza di genere realizzati dagli studenti erano stati strappati, bruciati e gettati nei bagni.

Quel gesto, denunciato dallo stesso collettivo, aveva già acceso l’attenzione sull’esistenza, nella scuola, di un clima di negazione e ostilità rispetto al tema del rispetto e della parità.

La reazione della dirigenza scolastica, guidata dalla preside Paola Senesi, è stata di condanna netta. Il liceo si è riconosciuto “fortemente nei valori costituzionali” e ha ribadito l’impegno quotidiano contro ogni forma di violenza e discriminazione.

L’eco della protesta

Il clamore suscitato dall’episodio ha poi varcato i confini della scuola. Collettivi di altri istituti romani hanno rilanciato la denuncia, condividendo solidarietà e preoccupazione.

Anche alcune figure politiche si sono espresse: la capogruppo di Forza Italia in Assemblea capitolina, Rachele Mussolini, ha definito l’accaduto “orrore” e “follia”, auspicando punizioni severe per i responsabili, al contempo un’educazione più consapevole nelle scuole affinché simili atti non si ripetano.

I genitori delle studentesse coinvolte, insieme ad altre famiglie, hanno richiesto interventi concreti. Nel frattempo, il collettivo Zero Alibi ha convocato un’assemblea straordinaria nella scuola per discutere l’accaduto, e ha ribadito la richiesta di un percorso strutturato di educazione sessuo-affettiva.