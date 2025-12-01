"Lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma, parla una delle ragazze: "Forse è stato un gesto politico"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La scoperta di una agghiacciante "lista stupri" nel bagno maschile del liceo Giulio Cesare di Roma ha provocato una forte reazione emotiva e politica. Una delle studentesse nominate nell’elenco, parlando a Mattino Cinque, ha espresso "ribrezzo e tanta rabbia", definendo l’accaduto una "vera e propria violenza". La giovane ha ipotizzato che il gesto sia stato "un gesto politico" volto a svalutare l’impegno delle studentesse attive all’interno dell’istituto.

"Lista stupri" al liceo Giulio Cesare di Roma, parla una delle ragazze

La studentessa già il giorno precedente aveva spiegato al Messaggero aveva spiegato che l’elenco, scritto con un pennarello sulle mattonelle, include nomi di ragazze tra i 17 e i 18 anni, tutte attive politicamente all’interno del liceo Giulio Cesare.

"Solo io sono del mio collettivo, ma il resto sono tutte ragazze attive all’interno della lista di istituto, alcune neorappresentanti elette," ha spiegato.

Il gesto di includere anche il nome di un ragazzo è stato interpretato come una provocazione mirata a ottenere "qualche facile risata".

Per la giovane, l’obiettivo evidente era: "un gesto che vuole svalutare e sminuire l’impegno e la rilevanza che abbiamo qui al Giulio Cesare".

"È stata una cosa surreale. Una cosa del genere è inaccettabile," ha raccontato. La rabbia è stata innescata dalla "leggerezza" con cui è stata usata una parola così violenta, dimostrando, a suo dire, una mancanza di "coscienza della gravità di queste cose".

L’ipotesi: la lista scritta da un gruppo di studenti

Per la giovane, l’azione non può essere stata isolata.

"Potrebbe essere stato chiunque: i bagni a ricreazione sono fruibili da tutti. Secondo me, non è stata un’azione di un singolo, ma fatta insieme a un gruppo di persone," ha affermato, ipotizzando una complicità diffusa tra gli autori.

L’auspicio è che la scuola proceda con una "sanzione forte" che faccia comprendere l’inaccettabilità di tali gesti.

Polemiche per le parole della preside

La reazione delle istituzioni scolastiche e politiche è stata immediata.

La dirigente scolastica, Paola Senesi, pur esprimendo solidarietà, ha generato polemiche definendo la scritta come "ottusi graffiti vandalici" e ipotizzando che potesse essere una "reazione all’incisività delle iniziative poste in atto all’interno del Liceo" contro la violenza.

Questa lettura ha innescato una dura critica da parte dei rappresentanti d’istituto, che accusano la dirigenza di dare priorità alla protezione dell’"immagine dell’istituto" piuttosto che affrontare il problema in modo trasparente.

Anche il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto sulla vicenda della "lista stupri", chiedendo alla scuola di agire con la massima fermezza.

Il Ministro ha definito le offese sessiste come "fatto gravissimo" che deve essere "indagato e punito con severità".

Intanto, la Squadra Mobile e la Digos hanno avviato le indagini per identificare gli autori e verificare i profili politici connessi alle elezioni studentesche.