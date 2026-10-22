Liste d’attesa sanità, le visite e gli esami più difficili da prenotare: la classifica delle Regioni

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È in miglioramento il rispetto dei tempi di attesa in sanità, seppur con andamenti differenziati da regione a regione. È quanto emerge dall’ultimo bollettino periodico sull’andamento delle liste di attesa pubblicato da Agenas. Nei primi nove mesi del 2026 ci sono stati due milioni di prenotazioni in più rispetto all’anno precedente, ma circa 4 milioni di prestazioni vengono fornite fuori tempo massimo. E una visita urgente su cinque arriva in ritardo.

Liste d’attesa sanità, i dati Agenas

È stato pubblicato da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’ultimo bollettino periodico sull’andamento delle liste di attesa in Italia, con i dati aggiornati al 30 settembre 2026.

Nei primi nove mesi dell’anno ci sono stati due milioni di prenotazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025, oltre il 10% in più.

ANSA

Crescono le prenotazioni e migliora il rispetto dei tempi di attesa: per le prime visite si è passati dal 76,9% del 2025 al 78,6% del 2026, per gli esami diagnostici dall’83,3% all’85%.

“I dati confermano un miglioramento diffuso, segno di un impegno significativo di tutto il Servizio Sanitario sul tema delle liste d’attesa”, spiega il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese.

Migliora il rispetto dei tempi di garanzia per visite ed esami, con progressi in particolare per le prestazioni urgenti e brevi, ma una su cinque è ancora fuori tempo massimo.

E circa 4 milioni di prestazioni vengono fornite fuori tempo massimo. Restano quindi “margini di miglioramento, in particolare per gli accertamenti endoscopici e per alcune visite specialistiche”.

La situazione quindi è in generale miglioramento, ma con differenze significative da regione a regione e anche per tipologia di prestazione.

Le visite più difficili da prenotare

I dati possono cambiare molto in base al tipo di prestazione: per quanto riguarda le prime visite, la più difficile da prenotare è quella dermatologica/allergologica, con una percentuale di rispetto dei tempi stabiliti del 69,9%.

A seguire la visita oculistica (73,2%) e quella gastroenterologica (73,4%). È invece la visita oncologica quella con la percentuale più elevata di prestazioni erogate entro la data prevista, pari al 95,3%. Seguono la visita otorinolaringoiatrica con l’83,7% e quella ginecologica con l’83,4%.

Gli esami più difficili da prenotare

Per quanto riguarda invece gli esami diagnostici, ad avere il dato peggiore è la colonscopia (69,3%), seguita dall’elettromiografia (71,9%) e dall’esofagogastroduodenoscopia (72,6%).

Gli esami più facili sono invece la Tc osteomuscolare, con il 95,3% eseguito entro i tempi previsti, la Tc cranio-encefalo (95,2%) e la Tc addome (93,6%).

Le Regioni peggiori e quelle migliori

Come detto, sulle liste d’attesa ci sono anche marcate differenze tra le varie regioni.

Per quanto riguarda le prime visite, quattro regioni registrano una percentuale di rispetto dei tempi inferiore al 70%, tutte comunque in miglioramento ad eccezione della Sardegna: Puglia (55,3%), Umbria (62,7%), Sardegna (64,3%) e Friuli-Venezia Giulia (67,8%).

Le migliori performance sono invece quelle di Basilicata (99%), Marche (94,7%), Lazio (92,3%) e Veneto (90,5%).

Per quanto riguarda gli esami diagnostici, la regione con il dato peggiore è sempre la Puglia (63,4%), seguita da Umbria (64,7%) e Valle d’Aosta (69,7%).

Le migliori invece sono Veneto (97%), Campania (95,8%), Basilicata (95,1%) e Marche (92,5%).