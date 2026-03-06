Liste di leva sui siti dei Comuni italiani, cosa sono e perché riguardano i nati nel 2009: che dice la legge

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La pubblicazione da parte di diversi Comuni italiani delle nuove liste di leva militare relative ai nati nel 2009 ha riacceso il timore di una possibile chiamata alle armi. Gli avvisi sono comparsi negli stessi giorni in cui si è aperto un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente, con gli attacchi di Usa e Israele all’Iran, fomentando i timori di adolescenti e genitori. Ma il rischio di arruolamento coatto per andare in guerra non c’è.

Cosa sono le liste di leva

La messa online delle liste di leva, in realtà, è solo una coincidenza temporale: l’aggiornamento delle liste di leva è infatti una procedura amministrativa ordinaria che i Comuni devono svolgere ogni anno e che non comporta alcuna forma di arruolamento né obblighi di servizio militare.

Le liste di leva sono elenchi che raccolgono i nominativi dei cittadini maschi tra i 17 e i 45 anni, come previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2010, cioè il Codice dell’ordinamento militare.

Ogni anno i Comuni devono inserire nelle liste i cittadini che entro la fine dell’anno compiono 17 anni. Nel 2026, quindi, entrano negli elenchi i ragazzi nati nel 2009.

La presenza del proprio nome in queste liste non significa essere arruolati né implica alcuna chiamata alle armi. Si tratta semplicemente di un obbligo amministrativo previsto dalla normativa e finalizzato alla tenuta degli archivi.

Come funziona l’aggiornamento delle liste di leva

La procedura segue scadenze precise stabilite dalla legge. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni pubblicano nell’Albo Pretorio il manifesto relativo all’obbligo di leva per i giovani che compiono 17 anni nel corso dell’anno. Successivamente viene redatta e pubblicata una lista provvisoria.

Questa lista resta esposta per 15 giorni consecutivi a partire dal primo febbraio. Durante questo periodo i cittadini possono verificare la correttezza dei dati e segnalare eventuali errori o omissioni agli uffici comunali competenti.

Una volta completate le verifiche, il Comune ha tempo fino al 31 marzo per compilare la lista definitiva. Entro il 10 aprile la documentazione viene poi trasmessa all’ufficio competente del ministero della Difesa.

La leva militare in Italia è sospesa

Il timore di una possibile chiamata alle armi nasce anche dal fatto che la leva militare in Italia non è stata formalmente abolita ma solo sospesa.

La legge n. 226 del 2004 ha infatti disposto la sospensione del servizio di leva obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2005. Da quel momento le Forze armate sono state trasformate in un sistema professionale basato su personale volontario.

Per questo motivo l’inserimento nelle liste di leva non comporta alcuna conseguenza pratica per i giovani coinvolti.

Quando potrebbe essere ripristinata la leva

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, recita l’articolo 52 della Costituzione. Il solo fatto di avere la cittadinanza italiana comporta l’accettazione di questo patto: in caso di guerra bisogna mettersi a disposizione dello Stato, nelle modalità e con le esclusioni stabilite dal legislatore.

La normativa prevede che il reclutamento obbligatorio possa essere riattivato solo in circostanze eccezionali. In particolare, la legge n. 331 del 2000 individua due possibili condizioni.

La prima è la deliberazione dello stato di guerra da parte del Parlamento, ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione. La seconda riguarda la presenza di una grave crisi internazionale che richieda un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

Anche in questi casi, però, la leva obbligatoria rappresenterebbe l’ultima opzione. Prima verrebbero infatti impiegati i militari già in servizio, i volontari e gli ex militari congedati da meno di cinque anni.