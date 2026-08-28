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Un locale di Benevento ha ricevuto la la sospensione per 15 giorni dell’attività dopo che, nella serata di ieri, un 27enne residente nel capoluogo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco. Il provvedimento è stato adottato dal Questore per motivi di sicurezza pubblica, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento a Benevento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Benevento ha emesso nella giornata di oggi, 28 agosto, un provvedimento di sospensione dell’attività di pubblico esercizio nei confronti di un locale cittadino.

La decisione è arrivata a seguito di un grave episodio avvenuto la sera precedente: il ferimento a colpi d’arma da fuoco di un giovane di 27 anni residente nel capoluogo.

Motivazioni della sospensione

La sospensione è stata motivata dall’oggettiva compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica, determinata dai fatti accaduti all’interno del locale.

Il Questore ha ritenuto necessario intervenire immediatamente per tutelare la collettività, applicando quanto previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Altri episodi e violazioni

Oltre al grave episodio di ferimento, sono state valutate ulteriori circostanze che hanno contribuito all’adozione del provvedimento.

In particolare, sono stati presi in considerazione recenti episodi di disordini verificatisi presso lo stesso locale, nonché violazioni della normativa relativa ai pubblici esercizi. Questi elementi hanno rafforzato la necessità di sospendere l’attività per garantire la sicurezza dei cittadini.

Durata e decorrenza della sospensione

La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande avrà una durata di 15 giorni, a partire dalla notifica del provvedimento, avvenuta nella giornata odierna. Durante questo periodo, il locale dovrà rimanere chiuso e non potrà svolgere alcuna attività di pubblico esercizio.

IPA