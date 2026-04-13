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Eseguito un arresto per tentato omicidio a Sondrio, dove un uomo di 30 anni di origini straniere è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito un connazionale con una mannaia. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un testimone, mentre sono ancora in corso accertamenti sulle cause che hanno portato alla violenta lite.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Sondrio quando, per motivi ancora da chiarire, due uomini di nazionalità straniera hanno avuto un violento alterco. Nel corso della colluttazione, uno dei due ha estratto una mannaia e ha colpito il rivale al collo, provocandogli gravi ferite. L’aggressione è stata notata da un cittadino che, assistendo alla scena, ha immediatamente chiamato il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga dell’aggressore

Allertati dalla chiamata di emergenza, i Carabinieri della Compagnia di Sondrio sono giunti rapidamente sul luogo dell’aggressione. Nel frattempo, l’autore del gesto si era già dato alla fuga a piedi, tentando di far perdere le proprie tracce. Sono quindi scattate le ricerche nella zona circostante, che hanno permesso di individuare e bloccare il sospettato poco dopo.

L’arresto e i rilievi investigativi

Il 30enne è stato condotto presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sondrio per gli accertamenti di rito. La vittima, invece, è stata trasportata al Pronto Soccorso locale per ricevere le cure necessarie a seguito delle lesioni riportate durante l’aggressione. Gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, che hanno documentato l’intera sequenza dell’aggressione. Sono state inoltre raccolte le testimonianze di alcune persone presenti, compresa quella del cittadino che ha dato l’allarme.

Il sequestro dell’arma e la convalida dell’arresto

Nel corso delle successive ricerche, i militari hanno rinvenuto la mannaia utilizzata nell’aggressione all’interno di un cestino dei rifiuti situato nelle vicinanze del luogo dei fatti. L’arma, dotata di una lama di 20 cm, è stata sequestrata come elemento di prova. Sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 30enne per tentato omicidio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sondrio.

IPA