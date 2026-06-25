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È scattata una denuncia per danneggiamento e violenza privata in seguito a un episodio avvenuto nella mattinata del 15 giugno 2026 nel centro cittadino di Ozieri (Sassari). Un giovane di 18 anni è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dopo una lite con un corriere, scaturita da contestazioni sulla sosta di un furgone.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri è intervenuta a seguito di una segnalazione della Sala Operativa. Gli agenti sono arrivati rapidamente nel centro cittadino, dove era stata segnalata una lite tra un corriere e alcuni giovani.

All’arrivo della Volante, uno dei ragazzi coinvolti, un minorenne di 17 anni, ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato e identificato dagli agenti. Il corriere, un uomo di 35 anni, ha raccontato di essere stato avvicinato e provocato da due giovani mentre stava effettuando alcune consegne presso esercizi commerciali della zona. Secondo la sua versione, il diverbio sarebbe nato da contestazioni relative alla sosta del veicolo, degenerando poi fino al danneggiamento di uno pneumatico del furgone, squarciato con un coltello.

Le testimonianze e il ruolo dei giovani

Nel corso delle indagini, una commerciante di 53 anni ha riferito agli agenti che i due giovani, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, si erano presentati nel suo negozio chiedendo insistentemente della birra. Dopo essersi allontanati, erano tornati poco dopo pretendendo ulteriori bevande. La donna ha aggiunto che, mentre il corriere stava scaricando la merce, aveva sentito un rumore riconducibile allo squarcio di uno pneumatico.

Il tentativo di risarcimento e la perquisizione

Poco dopo, sul posto si è presentato anche il secondo giovane coinvolto, un ragazzo di 18 anni, che ha cercato di convincere il corriere a non procedere nei suoi confronti, offrendosi di risarcire il danno causato al veicolo. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale dei due giovani: mentre il diciassettenne è risultato estraneo ai fatti, il diciottenne è stato trovato in possesso di due coltelli – uno a serramanico e uno svizzero – che sono stati immediatamente sequestrati.

Le ulteriori verifiche, supportate dall’analisi delle immagini e dalle testimonianze raccolte, hanno permesso di escludere responsabilità del minorenne nella fase del danneggiamento. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il giovane di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violenza privata aggravata, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

IPA