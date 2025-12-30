Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un ritiro cautelare di armi nei confronti di un 71enne residente a Como, dopo che l’uomo aveva minacciato il suo vicino durante una lite condominiale. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito per garantire la sicurezza dei cittadini, come previsto dalle misure preventive adottate in questi casi.

Intervento della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una Volante è stata inviata in via Varesina, a Como, in seguito alla segnalazione di una lite tra due condomini. Gli agenti sono intervenuti prontamente per sedare gli animi e raccogliere le dichiarazioni dei presenti.

La lite e le minacce tra condomini

La situazione è degenerata quando il 71enne siciliano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, ha rivolto minacce esplicite al suo vicino di casa, un 37enne di Como con precedenti di polizia. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe pronunciato frasi come: “Ho delle armi e le so usare”, suscitando preoccupazione tra i presenti e rendendo necessario l’intervento degli agenti.

Accertamenti e precedenti

Durante le verifiche effettuate sul posto, la Polizia ha riscontrato che entrambi i protagonisti della lite avevano alle spalle dei precedenti: il 37enne risultava avere precedenti di polizia, mentre il 71enne era gravato da precedenti penali. Inoltre, è emerso che quest’ultimo deteneva legalmente numerose armi da fuoco, regolarmente denunciate.

Ritiro cautelare delle armi

Alla luce delle minacce e dei rischi potenziali per la sicurezza, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi in possesso del 71enne. Sono stati sequestrati 7 fucili, una pistola con annesse circa 250 munizioni di vari calibri e un pugnale da caccia. Tutto il materiale era regolarmente denunciato e detenuto dall’uomo.

IPA