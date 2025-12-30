Lite condominiale a Como degenera e arriva la polizia: sequestrati 7 fucili a un 71enne
A Como la Polizia ha ritirato armi a un 71enne dopo minacce al vicino durante una lite condominiale. Misura preventiva per la sicurezza.
È stato eseguito un ritiro cautelare di armi nei confronti di un 71enne residente a Como, dopo che l’uomo aveva minacciato il suo vicino durante una lite condominiale. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito per garantire la sicurezza dei cittadini, come previsto dalle misure preventive adottate in questi casi.
Intervento della Polizia: la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una Volante è stata inviata in via Varesina, a Como, in seguito alla segnalazione di una lite tra due condomini. Gli agenti sono intervenuti prontamente per sedare gli animi e raccogliere le dichiarazioni dei presenti.
La lite e le minacce tra condomini
La situazione è degenerata quando il 71enne siciliano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, ha rivolto minacce esplicite al suo vicino di casa, un 37enne di Como con precedenti di polizia. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe pronunciato frasi come: “Ho delle armi e le so usare”, suscitando preoccupazione tra i presenti e rendendo necessario l’intervento degli agenti.
Accertamenti e precedenti
Durante le verifiche effettuate sul posto, la Polizia ha riscontrato che entrambi i protagonisti della lite avevano alle spalle dei precedenti: il 37enne risultava avere precedenti di polizia, mentre il 71enne era gravato da precedenti penali. Inoltre, è emerso che quest’ultimo deteneva legalmente numerose armi da fuoco, regolarmente denunciate.
Ritiro cautelare delle armi
Alla luce delle minacce e dei rischi potenziali per la sicurezza, gli agenti hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi in possesso del 71enne. Sono stati sequestrati 7 fucili, una pistola con annesse circa 250 munizioni di vari calibri e un pugnale da caccia. Tutto il materiale era regolarmente denunciato e detenuto dall’uomo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.