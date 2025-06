Lite condominiale a Giaveno degenera, suocero e genero arrestati: schiaffi al vicino e pistola alla tempia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Giaveno, comune in provincia di Torino, dove un suocero e un genero sono stati fermati dai carabinieri per aggressione e minacce a un condomino. L’episodio è avvenuto a causa di un dissidio legato alla verniciatura di una scala comune.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel comune della Val Sangone, dove i due uomini, rispettivamente di 53 e 22 anni, sono stati accusati di aver minacciato e percosso un vicino di casa. La lite, scaturita da un disaccordo sulla verniciatura della tromba delle scale del condominio, è degenerata quando i due si sono presentati armati di pistola e bastone.

La dinamica dei fatti

Entrambi gli uomini hanno raggiunto l’abitazione della vittima, dove hanno iniziato a percuoterlo con schiaffi. Uno dei due ha poi puntato un’arma alla tempia del condomino e, a scopo intimidatorio, ha esploso un colpo in aria. L’intervento dei Carabinieri è stato immediato, grazie a una segnalazione al 112.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare i due uomini nell’abitazione del genero, situata a meno di 2 kilometri dal luogo dell’incidente. Sul posto, i militari, con l’aiuto della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Torino, hanno rinvenuto un bossolo esploso calibro 7,65. Le ricerche dell’arma da fuoco utilizzata sono ancora in corso.

Le accuse e le indagini

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato, in concorso, con accuse di porto e detenzione abusiva di arma da sparo in luogo pubblico, minaccia aggravata dall’uso di arma da fuoco, percosse aggravate e accensioni ed esplosioni pericolose. Il provvedimento è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

Per ulteriori dettagli sull’accaduto, è possibile visitare il sito dei Carabinieri di Torino.

Fonte foto: IPA