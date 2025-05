Lite condominiale a Lamezia Terme per un parcheggio, 26enne accoltellato: 21enne fermato per tentato omicidio

Un 21enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. È successo a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro: secondo una prima ricostruzione l’indiziato avrebbe accoltellato un vicino di casa 26enne durante una lite per un parcheggio. La vittima si trova ricoverata all’ospedale con prognosi riservata.

26enne accoltellato a Lamezia Terme

I fatti risalgono a giovedì 22 maggio. Secondo Corriere della Calabria nel tardo pomeriggio i carabinieri della stazione di Lamezia Terme, Nucleo Operativo e Radiomobile, sono intervenuti nel quartiere di Sambiase per sedare una rissa violenta.

Le persone coinvolte erano residenti. Durante l’alterco un 26enne è stato accoltellato. I soccorritori lo hanno poi trasportato all’ospedale di Lamezia in gravi condizioni.

A Lamezia Terme una lite tra residenti per un parcheggio è degenerata con l'accoltellamento di un 26enne, ora in gravi condizioni. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 anni con l'accusa di tentato omicidio

Secondo RaiNews la vittima sarebbe stata raggiunta da due fendenti alla schiena inferti con una lama lunga 25 centimetri. L’arma usata per l’aggressione è stata ritrovata.

I militari hanno da subito passato al setaccio le immagini immortalate dalle videocamere di sorveglianza e ascoltato i testimoni. In poco tempo è stato possibile risalire all’identità del presunto aggressore. Non è noto, al momento, l’esatto motivo che ha fatto degenerare la lite.

Arrestato un 21enne

Sabato 24 maggio, infine, è stato arrestato un 21enne sospettato di essere l’autore dell’aggressione. Secondo RaiNews il giovane si sarebbe costituito presso la caserma dei carabinieri di Sambiase. Per il momento non è dato conoscere altri dettagli.

Gli inquirenti lo hanno arrestato per tentato omicidio. Il tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto e il trasferimento in carcere, accogliendo la richiesta della Procura.

