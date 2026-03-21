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Eseguito un arresto per evasione e minacce gravi aggravate a Verona, dove un uomo di 81 anni è stato fermato dopo una lite condominiale. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando l’anziano, già sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe aggredito una vicina di casa con un’arma artigianale.

L’intervento degli agenti e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti delle Volanti è scattato intorno alle 14:45 a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura. La richiesta di aiuto riguardava una lite condominiale scoppiata per motivi considerati futili.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la richiedente in evidente stato di agitazione. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal vicino di casa, un uomo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione, la vittima, rientrando nella propria abitazione, si sarebbe trovata di fronte l’anziano che, armato di un oggetto simile a una lancia, avrebbe tentato più volte di colpirla all’altezza del torace.

L’arma sequestrata e la situazione dell’arrestato

L’arma utilizzata nell’aggressione, successivamente sequestrata dagli operatori, è risultata essere un bastone in canna di bambù con una lama appuntita e tagliente fissata all’estremità. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di appurare che l’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per episodi analoghi, sempre ai danni della stessa persona offesa.

L’arresto e le decisioni dell’autorità giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo di 81 anni è stato arrestato per evasione e minacce gravi aggravate. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, dove è rimasto in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

ANSA