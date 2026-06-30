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Un arresto e due feriti , questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta a Cesa (Caserta) , dove una discussione nata per motivi legati alla pulizia degli spazi comuni di un condominio si è trasformata in un grave episodio di violenza . L’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di un 32enne , accusato di lesioni personali aggravate , mentre le persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario.

La ricostruzione dei fatti a Cesa

La lite e la degenerazione nell'aggressività

Le condizioni dei difetti

L'arresto e le indagini in corso

La ricostruzione dei fatti a Cesa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel centro cittadino di Cesa ( Caserta ). I militari della locale Stazione, impegnati in un servizio di ordine pubblico, sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una violenta lite in corso all’interno di uno stabile condominiale.

Giunti rapidamente sul posto, i Carabinieri hanno ricostruito i primi momenti dell’accaduto, accertando che la discussione era scoppiata per questioni condominiali legate alla pulizia degli spazi comuni.

La lite e la degenerazione nell’aggressività

Secondo quanto emerso nella fase iniziale delle indagini, il diverbio tra i condomini sarebbe degenerato in pochi istanti. Il presunto aggressore, un 32enne , avrebbe impugnato un oggetto appuntito durante l’alterco, colpendo due persone presenti.

L’azione violenta ha richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ea raccogliere le prime testimonianze utili per ricostruire la dinamica dei fatti.

Le condizioni dei difetti

Le due persone ferite sono state subito soccorse e affidate alle cure del personale sanitario. Una delle vittime ha riportato una ferita alla parte posteriore della coscia, giudicata guaribile in sette giorni .

Più gravi, invece, le condizioni dell’altra persona coinvolta, che ha subito diverse ferite da punta agli arti inferiori e alla regione glutea, con una prognosi di venti giorni . L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi.

L’arresto e le indagini in corso

Al termine delle prime verifiche, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza il 32enne , pesantemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate .

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, dove rimarrà a disposizione per ulteriori accertamenti. I militari hanno inoltre avviato gli accertamenti necessari per individuare con precisione l’oggetto utilizzato durante l’ aggressione e per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

IPA