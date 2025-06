Lite coniugale degenera a Crotone, moglie minacciata di morte per anni: arrestato il marito

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Crotone per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L’intervento della polizia è avvenuto dopo una segnalazione di una lite domestica. Nonostante la presenza degli agenti, l’uomo ha continuato a minacciare la moglie di morte.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa, che indicava una lite in corso all’interno di un’abitazione nel centro di Crotone. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo e la moglie in una discussione accesa. Nonostante la loro presenza, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, arrivando a minacciare di morte la donna.

Arresto e misure di protezione

In considerazione della gravità della situazione, l’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Contestualmente, è stata attivata la procedura prevista per la tutela delle vittime di violenza domestica, collocando la donna in una struttura protetta con il supporto del Servizio Sociale.

Strategia del Questore

L’arresto si inserisce in una strategia del questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, che ha adottato una politica di tolleranza zero verso ogni forma di violenza domestica e di genere. Attraverso un’azione mirata di prevenzione e ascolto attivo delle vittime, il Questore ha aperto canali di dialogo per chi vive situazioni di sopruso.

Indagini e approfondimenti

A seguito della segnalazione, la sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha attivato la procedura del “Codice Rosso”. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, hanno ricostruito una serie di episodi di maltrattamento da parte dell’uomo, che da anni ingiuriava e minacciava di morte la moglie.

Controlli sul territorio

Nella giornata odierna, gli agenti delle volanti hanno identificato 240 persone, di cui 59 pregiudicati, e hanno controllato 108 veicoli e 20 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

