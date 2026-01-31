Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia a Como per porto illegale di armi e minaccia. Un uomo di 54 anni è stato fermato dalla Polizia dopo una lite con un autista di furgone. L’intervento è stato richiesto in seguito a una segnalazione di lite in strada, culminata con l’estrazione di un coltello.

La dinamica dell’episodio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della fermata dei bus di via Bertinelli a Como. Una volante della Polizia è stata inviata sul posto dopo la segnalazione di una lite tra due uomini, uno dei quali avrebbe estratto un coltello da uno zaino.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la discussione sarebbe nata quando il 54enne comasco, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, ha rimproverato in modo pesante e con frasi offensive e discriminatorie un autista di furgoncino per le consegne, un 32enne di origine marocchina, regolare e residente in provincia. Il motivo del rimprovero sarebbe stato il parcheggio del mezzo con due ruote sul marciapiede.

Dall’insulto alla minaccia con coltello

La situazione è rapidamente degenerata: dagli insulti si è passati alla lite e, infine, il 54enne ha estratto un coltello dal proprio zaino, minacciando l’autista marocchino. Gli agenti, giunti sul posto insieme a un equipaggio dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione Strade Sicure, hanno calmato i contendenti e raccolto separatamente le loro versioni dei fatti.

Il controllo e il ritrovamento delle armi

Durante la perquisizione, la Polizia ha trovato nello zaino dell’italiano due tagliacarte affilati e una bomboletta di spray urticante, il cui porto è vietato sia per tipologia che per quantità. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati.

I precedenti dell’uomo denunciato

Portato in Questura, sono emersi i numerosi precedenti di polizia a carico del 54enne: lesioni personali, oltraggio, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, discriminazione razziale, reati contro l’ordine pubblico, rissa, getto pericoloso di cose, porto di armi od oggetti atti ad offendere e diversi daspo sportivi.

La denuncia e le accuse

Dopo aver raccolto la denuncia/querela dell’autista marocchino, la Polizia ha denunciato il 54enne in stato di libertà per porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere e minaccia.

