Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una 59enne è stata arrestata a Bibbiena, in provincia di Arezzo: la donna è gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, avvenuta dopo una lite domestica culminata in un accoltellamento. L’attività investigativa ha preso avvio dopo i fatti accaduti nella tarda mattinata del 18 settembre scorso

Bibbiena, moglie arrestata dopo la morte del marito

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante una discussione avvenuta nella cucina dell’abitazione coniugale, la 59enne avrebbe impugnato un coltello monolama a punta, simile a un pugnale, e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, poco sotto il ginocchio. Il colpo ha provocato una ferita da punta e taglio, causando una copiosa emorragia che ha portato rapidamente a uno shock emorragico e a una sofferenza pluriorganica.

La dinamica dell’evento

Il marito, ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico riparativo. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto nella stessa giornata a causa delle gravi conseguenze della lesione. L’evento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non sarebbe stato voluto, ma la gravità della ferita ha reso vano ogni soccorso.

Subito dopo il fatto, la donna è stata ascoltata dagli investigatori e successivamente iscritta nel registro degli indagati. Durante l’interrogatorio davanti al Pubblico Ministero, alla presenza del suo difensore, la 59enne avrebbe fornito versioni differenti sull’accaduto, circostanza che ha spinto gli inquirenti ad approfondire ulteriormente le indagini.

Gli accertamenti tecnici e il ritrovamento dell’arma

Le indagini sono state supportate da escussioni di testimoni e da accertamenti tecnico-scientifici. In particolare, durante un sopralluogo nell’abitazione dei coniugi, condotto anche con la collaborazione degli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze, è stata rinvenuta l’arma utilizzata per colpire la vittima: un pugnale solitamente impiegato per attività di caccia, della lunghezza complessiva di circa 30 cm e con una lama di circa 18 cm.

La misura cautelare e la detenzione

Sulla base degli elementi probatori raccolti e delle esigenze cautelari evidenziate, la Procura della Repubblica di Arezzo ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo la misura della custodia cautelare in carcere. I Carabinieri hanno quindi condotto la donna presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, dove si trova attualmente detenuta in attesa degli sviluppi del procedimento.

Carabinieri