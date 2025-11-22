Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Perugia un cittadino tunisino di 32 anni è stato colpito con un’arma da taglio alla schiena. L’episodio si è verificato intorno poco prima dell’alba, intorno alle ore 5, in Piazza Danti, ed è attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia di Stato, che sta cercando di chiarire le cause e individuare il responsabile.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto tramite il Numero Unico di Emergenza dopo che alcuni cittadini hanno segnalato una lite particolarmente violenta tra più persone in Piazza Danti, nel centro storico di Perugia. Giunti rapidamente sul posto, gli operatori delle Volanti hanno trovato un uomo ferito, identificato come cittadino tunisino nato nel 1992 e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

L’aggressione e i soccorsi

Il 32enne presentava una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena, conseguenza di un fendente ricevuto durante la lite. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari, che sono arrivati poco dopo e hanno prestato le prime cure all’uomo. Vista la gravità della ferita, il ferito è stato trasportato d’urgenza presso il locale ospedale in Codice Rosso, segnalando una situazione di particolare pericolo per la sua vita.

Le indagini della Polizia Scientifica

Successivamente, sul luogo dell’evento è intervenuto anche il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari per raccogliere elementi utili alle indagini. Gli operatori hanno repertato il coltello utilizzato nell’aggressione, rinvenuto poco distante dal luogo dei fatti, nascosto all’interno di una fioriera. Questo elemento potrebbe rivelarsi fondamentale per risalire all’identità dell’autore del gesto.

Le testimonianze e la fuga dell’aggressore

Gli agenti hanno ascoltato i presenti, che hanno fornito una prima ricostruzione dell’accaduto. Secondo quanto riferito dai testimoni, la lite sarebbe scoppiata tra il cittadino tunisino e due soggetti di nazionalità marocchina, per motivi che restano ancora da chiarire. Nel corso della discussione, uno dei due avrebbe estratto un coltello e colpito il 32enne alla schiena, per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Le indagini in corso

La Squadra Mobile della Questura, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale, ha avviato approfondite indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’aggressione. Gli inquirenti stanno analizzando le testimonianze raccolte e i rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, oltre a visionare eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

ANSA