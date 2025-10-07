Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 20 giorni di chiusura il provvedimento notificato al titolare di un bar/sala giochi di Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese, dopo che il locale è stato teatro di gravi episodi che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, disposto dal Questore Carlo Mazza, è stato eseguito nella mattinata odierna, a seguito di una serie di accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.

Bar chiuso a Cavaria con Premezzo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo un’attenta attività istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese, avviata a seguito di una segnalazione proveniente dalla Stazione Carabinieri di Cassano Magnago. Gli episodi che hanno portato alla sospensione della licenza sono stati ritenuti particolarmente gravi e tali da richiedere un intervento immediato per tutelare la collettività.

Spari dopo una lite: la ricostruzione dei fatti

L’episodio più grave si è verificato pochi giorni fa, quando all’interno del bar/sala giochi si è acceso un acceso diverbio tra due avventori. La discussione è rapidamente degenerata, fino a quando uno dei presenti ha estratto un’arma da fuoco ed ha esploso due colpi contro un altro cliente, colpendolo alle gambe. L’aggressione ha provocato una copiosa perdita di sangue alla vittima, che è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Un locale già noto alle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il bar/sala giochi di Cavaria con Premezzo era già sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine. I controlli effettuati dai Carabinieri hanno infatti evidenziato che il locale era spesso frequentato da soggetti pregiudicati e persone dedite all’abuso di bevande alcoliche. Non sono mancati, inoltre, episodi di violenza che hanno contribuito a creare una situazione di costante turbativa dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Precedenti sospensioni e provvedimenti

Non si tratta della prima volta che l’esercizio pubblico finisce nel mirino delle autorità. Nel settembre del 2019, infatti, lo stesso bar aveva già subito una sospensione della licenza per 10 giorni, sempre a causa di episodi di turbativa dell’ordine pubblico. La recidiva e la gravità degli ultimi fatti hanno spinto il Questore Carlo Mazza a disporre una misura ancora più severa, con l’obiettivo di prevenire ulteriori rischi per la sicurezza della comunità.

