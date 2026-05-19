Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dai Carabinieri a Bologna, dove un 32enne italiano è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato scoperto durante un controllo in un appartamento della zona Foscherara, dopo che erano state segnalate delle urla riconducibili a una lite domestica.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in un palazzo della zona Foscherara, a Bologna. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in seguito a una segnalazione relativa a forti urla provenienti da un appartamento, che lasciavano presagire una possibile lite domestica.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un uomo che ha riferito di aver avuto una discussione verbale con la propria fidanzata, la quale si era già allontanata dall’abitazione. Tuttavia, il comportamento dell’uomo ha insospettito i militari: il soggetto, infatti, ha cercato di minimizzare l’accaduto e, nel frattempo, ha tentato di disfarsi di un involucro di plastica gettandolo nel cestino della spazzatura.

La perquisizione e la scoperta della droga

Il sospetto atteggiamento dell’uomo ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale e domiciliare. L’uomo, identificato come un 32enne bolognese, è stato trovato in possesso di 3795 euro in contanti, una bilancina di precisione, 12 grammi di hashish e 123 grammi di cocaina. Parte della cocaina, precisamente 12 grammi, era contenuta proprio nell’involucro che l’uomo aveva cercato di gettare via poco prima del controllo.

L’arresto e le conseguenze

Il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo in Tribunale.

IPA