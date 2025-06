Lite domestica degenera a Bologna, carabinieri sfondano porta vetro: 33enne fuori di sé arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a un Pubblico Ufficiale a Bologna. Un 33enne di origine albanese è stato fermato dopo una lite domestica nel quartiere Savena.

Intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a seguito di una segnalazione per una lite in corso all’interno di un appartamento situato in uno stabile del quartiere Savena. All’arrivo della gazzella del Radiomobile, la compagna del 33enne ha informato i militari che l’uomo, rientrato in casa visibilmente alterato dall’assunzione di bevande alcoliche, aveva iniziato a urlare contro di lei, scagliando a terra documenti e cuscini presenti nell’abitazione.

La reazione violenta

Inizialmente, lo straniero sembrava voler accogliere la richiesta dei Carabinieri di calmarsi e collaborare. Tuttavia, alla vista della donna, ha tentato di aggredirla, venendo parzialmente bloccato dai militari. Durante l’intervento, a causa della sua irruenza, i Carabinieri sono stati spinti contro una porta in vetro del corridoio, che si è infranta, cospargendoli di frammenti di vetro. Uno dei due militari è stato poi refertato presso il Pronto Soccorso, con una prognosi di 5 giorni.

Arresto e conseguenze

Solo grazie all’azione tempestiva di altri Carabinieri, giunti nel frattempo all’interno dell’abitazione, il 33enne è stato immobilizzato, nonostante la sua continua resistenza con le braccia e i tentativi di rialzarsi da terra spingendosi con le gambe. Dopo le procedure di fotosegnalamento e di rito, l’uomo è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito per direttissima.

