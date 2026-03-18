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Un uomo è stato arrestato a Ferrara per tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie durante un diverbio domestico, secondo quanto riferito dalle autorità. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a intervento chirurgico.

L’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata del 15 marzo a Ferrara. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti prontamente dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, nella quale un uomo ha confessato di aver accoltellato la propria moglie all’interno dell’abitazione familiare.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, gli operatori sono giunti immediatamente sul luogo segnalato, dove hanno trovato già presenti i sanitari del 118, impegnati a prestare le prime cure alla vittima. L’aggressore, individuato senza difficoltà, è stato subito bloccato dagli agenti.

La dinamica dell’aggressione

Dalle prime indagini è emerso che l’uomo, reo confesso, ha agito al culmine di una lite domestica. In preda all’ira, avrebbe afferrato un coltello da cucina e colpito la moglie al torace. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il trasporto urgente al Pronto Soccorso e un successivo intervento chirurgico per le complicazioni sopraggiunte.

L’arresto e le misure adottate

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare attenzione ai casi di violenza in ambito familiare.

IPA