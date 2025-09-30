Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto domenica 28 settembre in via San Leonardo a Parma. Un cittadino ivoriano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite domestica.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 13.20 di domenica, quando una pattuglia delle Volanti della Questura di Parma è stata inviata in via San Leonardo in seguito a una segnalazione di lite domestica.

L’intervento delle Volanti e la situazione sul posto

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul luogo indicato, dove hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione. Il soggetto, un cittadino ivoriano di 28 anni, ha subito mostrato comportamenti violenti: ha tentato di sradicare il corrimano delle scale e ha infranto una vetrata a mani nude, procurandosi ferite visibili alle mani.

L’escalation di violenza e l’uso del taser

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare la calma, l’uomo ha continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo, arrivando a brandire un casco integrale contro i poliziotti. Vista la pericolosità della situazione e l’impossibilità di contenerlo con i mezzi ordinari, gli operatori hanno estratto il taser, avvertendo verbalmente il soggetto e mostrando una scarica di avvertimento preliminare.

Poiché l’uomo ha continuato a opporre resistenza, i poliziotti hanno utilizzato il taser, colpendolo con i dardi e riuscendo così a immobilizzarlo e a procedere al suo contenimento.

L’aggressione agli agenti e le conseguenze

Durante le fasi di immobilizzazione, il 28enne ivoriano, sebbene inizialmente disorientato dall’effetto del taser, è riuscito a colpire con un pugno uno degli agenti. Il poliziotto, a causa dell’impatto, è finito contro una bicicletta presente nell’androne condominiale, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro la persona e contro il patrimonio, era attualmente affidato in prova al servizio sociale. Alla luce dei fatti, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

Il cittadino ivoriano è stato trattenuto presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del procedimento per direttissima. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, sia per la violenza dell’azione sia per l’impiego del taser da parte delle forze dell’ordine. L’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici, ormai in dotazione alle pattuglie delle Volanti, si è rivelato determinante per evitare conseguenze più gravi sia per gli agenti che per il soggetto fermato.

Precedenti e misure alternative alla detenzione

L’uomo arrestato era già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, ovvero l’affidamento in prova al servizio sociale, a causa di precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’episodio di domenica rischia ora di compromettere la sua posizione e potrebbe portare a un aggravamento delle misure restrittive nei suoi confronti.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Parma ha sottolineato l’importanza della prontezza e della professionalità dimostrate dagli agenti intervenuti, che hanno gestito una situazione di forte pericolo per l’incolumità pubblica e personale, ricorrendo all’uso del taser solo dopo aver tentato tutte le altre vie di dialogo e contenimento.

