Lite dopo un sorpasso azzardato ad Ancona, uno finisce in ospedale: due versioni contrastanti sull’accaduto

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Subisce un sorpasso azzardato, scende dall’auto per chiedere spiegazioni e finisce in ospedale. È quanto accaduto a un automobilista ad Ancona che sarebbe stato aggredito dall’altro conducente, autore della manovra pericolosa. Tra i due sarebbe nata una lite ma l’altro dice di aver solo allontanato con spinte l’automobilista che gli si sarebbe avvicinato con fare minaccioso.

La lite per un sorpasso azzardato

La sera del 24 luglio, poco dopo le 19.30, due automobilisti hanno litigato nella zona del Piano ad Ancona e uno di loro è finito in ospedale.

Secondo il racconto dell’automobilista andato nel nosocomio, l’altra vettura lo avrebbe prima affiancato e poi superato con una manovra pericolosa nei pressi di un incrocio.

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Quando è sceso dall’auto per chiedere spiegazioni, sarebbe stato aggredito.

Sul posto è intervenuta anche la polizia dopo una segnalazione.

Il racconto dell’uomo aggredito

Uno dei conducenti ha riferito agli agenti che, in corrispondenza di una intersezione stradale, è il conducente di un’altra vettura lo ha sorpassato in modo pericoloso.

Sceso dal proprio veicolo con l’intento di chiarire la situazione, era stato aggredito dall’altro soggetto che poi si era allontanato; per questo aveva contattato il 112.

Informato delle facoltà previste dalla legge: il soggetto ha chiesto anche l’intervento di personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice verde.

Il racconto dell’altro conducente

Diversa è la versione dell’altro conducente che è poi stato contattato dalla polizia.

Il presunto autore del sorpasso azzardato ha riferito che la lite era insorta per motivi di viabilità mentre entrambi si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli.

Secondo il suo resoconto, si è limitato ad allontanare con spinte l’altro uomo poiché gli si era avvicinato con atteggiamento minaccioso.