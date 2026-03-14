Lite durante la battuta di caccia a Montegranaro vicino Fermo, 80enne gli spara con il fucile: morto a 42 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia nelle campagne di Montegranaro, in provincia di Fermo, dove un uomo di 42 anni, Grigorev Vladislav Sergevich, è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile durante una battuta di caccia. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di una colluttazione con un cacciatore di 80 anni. L’anziano, Palmiero Berdini, è indagato per omicidio volontario.

Tragedia a Montegranaro, ucciso col fucile

Prima la violenta discussione nelle campagne, poi la tragedia. È accaduto nella mattinata di sabato 14 marzo nel territorio di Montegranaro, in provincia di Fermo: un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile durante una colluttazione.

La vittima è Grigorev Vladislav Sergevich, cittadino russo che lavorava in una struttura ricettiva della zona, dotata anche di maneggio per cavalli. L’uomo sarebbe rimasto ucciso dopo l’esplosione di un colpo partito dall’arma di Palmiero Berdini, pensionato di 80 anni residente a Monte Urano, attualmente indagato per omicidio volontario.

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La lite durante la battuta di caccia

Secondo le prime ricostruzioni investigative, tutto sarebbe iniziato poco dopo le 8 del mattino, quando l’anziano, insieme ad altri cacciatori, si trovava in località Santa Maria per partecipare a una battuta di caccia alla volpe regolarmente autorizzata dalla Provincia.

Il punto di incontro tra i due uomini sarebbe stato a circa un centinaio di metri dalla struttura ricettiva presso cui lavorava il 42enne. Quest’ultimo, infastidito dagli spari dei cacciatori che avrebbero spaventato i cavalli custoditi nei box del maneggio, si sarebbe avvicinato all’anziano per protestare.

Da un diverbio si sarebbe rapidamente passati a uno scontro fisico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 42enne avrebbe cercato di sottrarre il fucile dalle mani del cacciatore. Durante la colluttazione sarebbe quindi partito un colpo che ha raggiunto la vittima al collo, rivelandosi immediatamente fatale.

L’intervento dei carabinieri

Subito dopo l’esplosione del colpo è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

La zona è stata rapidamente raggiunta dai carabinieri del comando provinciale di Fermo, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le guardie venatorie, mentre l’area è stata delimitata per consentire agli investigatori di effettuare tutti gli accertamenti balistici.

Ci sarebbero contrasti precedenti

Secondo quanto emerso nelle ore successive al fatto, il 42enne non sarebbe stato nuovo a discussioni con cacciatori attivi nella zona.

Nel dicembre del 2024 si sarebbe verificato un episodio simile: l’uomo, irritato dagli spari che avevano spaventato i cavalli della struttura, avrebbe aggredito un cacciatore sessantenne. In quell’occasione gli avrebbe sferrato un pugno, strappato il fucile e utilizzato l’arma per colpirlo prima di portarla via.

Ipotesi omicidio volontario

L’80enne Palmiero Berdini, difeso dagli avvocati Rossano Romagnoli e Andrea Andrenacci, si è presentato spontaneamente in Procura dove è stato interrogato dal sostituto procuratore Marinella Bosi, titolare dell’inchiesta.

Secondo quanto riferito dalla difesa, l’anziano avrebbe fornito una ricostruzione dettagliata dei fatti sostenendo che il colpo sia partito accidentalmente durante la colluttazione. Berdini ha inoltre dichiarato di essere stato lui stesso ad allertare immediatamente i soccorsi. Per dimostrare la propria collaborazione con gli inquirenti, l’uomo ha consegnato agli investigatori il cellulare e gli abiti che indossava al momento dei fatti, che saranno sottoposti ad analisi tecniche.

Il suo legale ha spiegato che l’anziano è profondamente scosso per quanto accaduto e che in oltre sessant’anni di attività venatoria non avrebbe mai avuto incidenti. Berdini, secondo la difesa, è anche un esperto faunistico certificato e possiede un regolare tesserino per l’attività di caccia.

Il messaggio del sindaco

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco Endrio Ubaldi ha raggiunto il luogo della tragedia dopo essere stato informato dai responsabili provinciali.

“Sono stato avvisato intorno alle 9 di questa mattina dal dirigente provinciale Gianluca Rongoni e sono subito accorso” ha spiegato a Il Resto del Carlino. “Posso solo dire che si tratta di una tragedia immane per la vittima, ma anche per tutte le parti coinvolte. Sono veramente addolorato”.