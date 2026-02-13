Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per evasione a seguito di una violenta lite familiare nel centro di Galatro. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato in strada in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo essersi allontanato dall’abitazione dove era scoppiata la lite con il fratello.

L’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una chiamata al 112 ha segnalato una situazione di forte tensione all’interno di una famiglia residente nel centro di Galatro. Le urla e i rumori provenienti dall’abitazione hanno destato preoccupazione tra i vicini, che temevano un possibile aggravarsi della situazione.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro, impegnati in un servizio di pattugliamento nelle aree circostanti, sono intervenuti tempestivamente. Una volta giunti sul posto, i militari hanno riscontrato segni evidenti di una colluttazione: arredi danneggiati, vetri infranti e disordine tra l’ingresso e la cucina dell’abitazione. Tuttavia, uno dei due fratelli coinvolti nella lite si era già allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le ricerche e il rintraccio dell’uomo

Le ricerche sono partite immediatamente e hanno permesso ai Carabinieri di individuare l’uomo poco distante, in una via adiacente, a circa un chilometro dal domicilio. Al momento del rintraccio, il soggetto appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’abuso di alcol, e presentava graffi al collo, abiti strappati e un atteggiamento ancora aggressivo. Nonostante i tentativi dei militari di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato a inveire contro il fratello.

La scoperta della violazione

Durante gli accertamenti effettuati sul posto, i Carabinieri hanno scoperto che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La sua presenza in strada, senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, ha fatto scattare immediatamente la contestazione del reato di evasione.

Le conseguenze dell’episodio

Il successivo sopralluogo all’interno dell’abitazione ha confermato la violenza della lite, con mobili danneggiati e vetri rotti, a testimonianza di uno scontro particolarmente acceso tra i due fratelli. L’uomo è stato quindi condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente arrestato, venendo posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

