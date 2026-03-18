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Eseguito un arresto per porto e detenzione di arma clandestina, minacce e lesioni aggravate. I fatti si sono verificati a Mesagne (Brindisi) nel tardo pomeriggio del 15 marzo 2026. Un uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver esploso un colpo di pistola durante una lite familiare, ferendo il fratello.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli investigatori del Commissariato P.S. di Mesagne è scattato dopo una segnalazione che riferiva di una persona colpita da colpi di arma da fuoco. Gli agenti hanno immediatamente avviato un’intensa attività investigativa, che ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.

La lite familiare e lo sparo

L’episodio si è originato da una lite in ambito familiare. Nel corso della discussione, l’arrestato ha estratto una pistola e ha esploso un colpo, che ha raggiunto il fratello alla gamba sinistra. Solo per una fortuita casualità l’episodio non ha avuto conseguenze più gravi. La vittima è stata soccorsa e le sue condizioni non sono state giudicate critiche.

Il sequestro dell’arma

Le successive indagini di polizia giudiziaria e i rilievi della polizia scientifica hanno portato al rinvenimento e al sequestro dell’arma utilizzata: una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa. Questo elemento ha aggravato la posizione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’arresto e la traduzione in carcere

Alla luce dei chiari elementi raccolti a suo carico, l’autore del fatto è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

IPA