È stato trasferito in carcere un uomo di 27 anni di Modica, già condannato per incendi dolosi a Rosolini, dopo che una lite familiare sfociata in aggressione ha portato alla revoca della detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto in seguito a una segnalazione di lite domestica all’interno di uno stabile di Modica. Il protagonista della vicenda, un pregiudicato di 27 anni, stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare per una serie di incendi dolosi commessi a Rosolini tra il 2023 e il 2024.

I fatti: dalla lite familiare all’arresto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato P.S. di Modica, la volante è intervenuta presso l’abitazione dove il detenuto risiedeva, a seguito di una segnalazione di lite con lo zio, che abitava nello stesso edificio. Nel corso della discussione, il giovane ha aggredito il parente utilizzando un manganello telescopico. La vittima ha riportato lesioni tali da richiedere cure mediche.

Le conseguenze penali

L’autore dell’aggressione è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’episodio è stato immediatamente segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che ha deciso di revocare il beneficio della detenzione domiciliare. In seguito al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il condannato è stato associato presso la Casa Circondariale locale per scontare la pena residua di 1 anno e 3 mesi di reclusione.

