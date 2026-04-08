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Due trentenni sono stati denunciati per lesioni personali pluriaggravate a seguito di una violenta lite avvenuta a Marzamemi (Siracusa) nella serata di domenica 5 aprile. La vittima, un giovane di 24 anni, è stata colpita con un coltello e ha riportato gravi ferite. L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie alle indagini della Polizia di Stato e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. È stata avviata la procedura per l’emissione del Daspo Willy nei confronti dei due denunciati.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino, guidati dal Dr. Giuseppe Arena, ha permesso di ricostruire rapidamente quanto accaduto a Marzamemi la sera di domenica 5 aprile. Intorno alle ore 21,30, una lite tra tre persone è degenerata in violenza, culminando con l’aggressione di un giovane di 24 anni da parte di due uomini poco più che trentenni.

L’aggressione e le ferite riportate dalla vittima

Secondo quanto accertato dagli investigatori, durante la lite i due aggressori hanno dapprima colpito la vittima con le mani, per poi passare all’uso di un coltello a serramanico. Il giovane è stato ferito al busto, alla schiena e alla coscia. Le condizioni del ragazzo hanno richiesto il trasporto immediato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avola, dove i medici sono intervenuti con numerosi punti di sutura per curare le lesioni riportate.

L’identificazione dei responsabili e il ritrovamento dell’arma

Le indagini della Polizia si sono concentrate sull’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Grazie a questi elementi, gli agenti sono riusciti a individuare i due presunti responsabili dell’aggressione. Nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione di uno degli indagati, è stato rinvenuto il coltello utilizzato durante la lite, caratterizzato da una lama in metallo lunga 10 cm.

Le misure preventive: Daspo Willy e controlli rafforzati

La Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa ha avviato l’istruttoria per l’emissione del Daspo Willy nei confronti dei due denunciati. Questa misura, se confermata, impedirà loro di fare ritorno nelle aree della movida e di frequentare locali notturni per due stagioni. L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile.

Controlli intensificati per le festività

In vista delle prossime festività del 25 aprile e del 1° maggio, le forze dell’ordine hanno già predisposto servizi di controllo del territorio rafforzati nelle zone interessate dall’episodio. L’intento è quello di prevenire nuovi episodi di aggressione e garantire la tranquillità pubblica durante i giorni di maggiore affluenza.

IPA