Fermato un uomo peruviano a seguito di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna: la donna, residente a Bolzano, è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo aver richiesto aiuto nella serata di mercoledì 5 novembre. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’aggressore e il trasferimento della vittima in ospedale per le cure necessarie.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 5 novembre, quando una chiamata di emergenza è giunta alla Sala Operativa della Questura di Bolzano. La segnalazione proveniva da una donna che, in evidente stato di agitazione, ha riferito di essere stata aggredita dal proprio compagno.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione indicata, trovando la vittima ancora in lacrime. La donna ha raccontato di essere stata ripetutamente schiaffeggiata dal convivente, un cittadino peruviano, durante una lite culminata in violenza fisica. Dal suo racconto è emerso che la relazione era già segnata da episodi di violenze fisiche e minacce esercitate dall’uomo nei suoi confronti.

Le condizioni della vittima

La parte offesa è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie a seguito dei traumi subiti. I medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in due giorni di prognosi. L’assistenza immediata fornita dagli agenti ha permesso di mettere in sicurezza la donna e di documentare le condizioni fisiche conseguenti all’aggressione.

L’arresto dell’aggressore

Nell’abitazione della coppia, i poliziotti hanno identificato il presunto responsabile, che è stato successivamente accompagnato in Questura. Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’individuo è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale di Bolzano.

